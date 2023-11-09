Рупор кремлевской пропаганды: Распространитель путинского нарратива

Госдеп ругает Олега Ясинского за распространение "неправильной информации" о Латинской Америке.

Свершилось. Верный страж планетарной демократии и гражданских свобод народов мира Госдеп США официально обвинил моих латиноамериканских друзей и меня в «распространении кремлевского нарратива» и попытках «распространять настроения против США и НАТО в Латинской Америке». Вот исходная публикация, которую нехотя помогаю Госдепу распространить: https://www.state.gov/the-kremlins-efforts-to-covertly-spread-disinformation-in-latin-america/

Для неполиглотов русскоязычная версия: https://www.state.gov/translations/russian/усилия-кремля-по-скрытому-распростра/

Измельчал мировой жандарм. То ли у него закончился бюджет на более умных советников, то ли им в очередной раз недооценены интеллектуальные способности читателей его грозных деклараций.

Отвечаю по-порядку:

1. Гигантская планетарная пропагандистская машина, профессионально вынесшая мозг населению не одной страны, включая мою родную несчастную Украину, озаботилась, обвиняя нас в распространении мнения, ставящего под сомнения их всеобъемлющую демократическую правду. Они вдруг заметили, что независимые журналисты в далёкой от них стране написали что-то, не согласовав с ними. Мы знаем, что их подобные декларации- всегда угрозы. Если кому-то не понятно о чем я – пусть вспомнят о судьбе Ассанжа.

2. Составители доноса уверены, что Латинская Америка населена умственно отсталыми жителями, которые не знают собственной истории, той, что лучше тысячи Путиных учит их, мягко говоря, «настроениям против США и НАТО».

3. Люди, печатные издания, организации и правительства имеют право свободно выражать свое мнение, не отчитываясь ни перед каким мировым начальством. Тем более перед тем, которое никто не назначал на эту должность.

4. Если Госдеп США для доказательства нашего смертельно опасного для латиноамериканской демократии заговора стремится увеличить список наших соучастников – могу предложить ему расширенные списки с именами тысяч и тысяч борцов за истинную свободу слова, которые живут по всему миру. Эти люди, несмотря на угрозы, ежедневно противостоят миролюбивой и безобидной пропаганде, оплачиваемой из бюджетов НАТО.

5. Всю жизнь я считал правительства США «злейшим врагом человечества», как это когда-то точно сказал известный путинский пропагандист латиноамериканец Эрнесто Гевара, и единственным доступным мне оружием – словом, в сообщничестве с товарищами из разных стран, мы делаем то, что считаем единственно правильным.

6. Нас обвиняют в том, что мы «агенты» те, кто содержит по всему миру своих президентов-агентов, «социальных и молодежных лидеров»-агентов, специалистов в информационной и психологической войны – агентов. Сегодня они в ужасе от того, что несколько овец чудом вырвались из их демократического загона.

7. Обвинения в том, что я «против США» – ложь и глупость, там у меня много друзей. Народ США является такой же жертвой правящего им монстра, как и все остальные.

8. Какое дело Госдепу, что в Латинской Америке вообще публикуют? Их СМИ и социальные сети контролируют медийное пространство большинства стран мира, чтобы разоблачать наши коварные происки. Им этого мало? Чего они так боятся?

9. Это общеизвестно, но повторю. Несмотря на технологии, интеллектуальный блеск, бюджеты и старания Госдепа США и НАТО, человечество когда-нибудь обязательно победит.

https://t.me/olegyasynsky – цинк

Отличная же реклама.

—