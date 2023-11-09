Доение пуповины безопасно и полезно для тех,кто родился после 28 недель

Доение пуповины является процедурой, которая считается безопасной и полезной для новорожденных детей, родившихся после 28 недель беременности. Этот метод, который также называется “получение пуповинной крови”, имеет ряд медицинских преимуществ и используется во многих странах как средство улучшения здоровья и благополучия младенцев.

Процедура доения пуповины происходит в течение первых нескольких минут после рождения ребенка. В этот момент пуповина, соединяющая плод и плаценту, все еще содержит кровь, богатую ценными компонентами, такими как стволовые клетки, антиоксиданты и иммунные клетки. С помощью специального инструмента – пуповинного клипсатора, медицинский специалист может собирать эту ценную кровь.

Одним из важных преимуществ доения пуповины является возможность получения стволовых клеток. Стволовые клетки являются уникальными клетками, способными преобразовываться в различные типы клеток, что делает их потенциально полезными для лечения многих заболеваний и повреждений. Собранная кровь может быть заморожена и сохранена в специальных банках стволовых клеток для будущего использования, если потребуется.