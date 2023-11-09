Мнение: Новая демографическая яма, рекордно низкая смертность и отцовский капитал

1. С рождаемостью в России дела будут плохо — как минимум в следующие несколько лет (ссылка):



В 2023–2026 годах число родившихся в России продолжит сокращаться, прогнозируют власти. Это эхо демографической ямы 1990-х, констатируют эксперты. <…>

Предполагается, что абсолютное число родившихся снизится на 5,8% в 2024 году, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%. Такой прогноз содержится в материалах к проекту бюджета Социального фонда (СФР; администрирует предоставление материнского капитала, ежемесячных выплат в связи с рождением ребенка и т.д.), с которыми ознакомился РБК.

В абсолютных цифрах прогноз СФР по количеству родившихся выглядит следующим образом:

2023 год — 1,245 млн человек (минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн);

2024 год — 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х);

2025 год — 1,153 млн человек;

2026 год — 1,143 млн человек. <…>

Число родившихся в постсоветской истории России достигало пика в 2014 году (1,943 млн), после чего ежегодно сокращается. По итогам 2022 года показатель снизился на 6,7%, до 1,304 млн человек, а в январе—июле 2023 года было зарегистрировано 726,6 тыс. новорожденных (на 3% ниже, чем за аналогичный период годом ранее).

На конец 2020-х и 2030-е годы прогнозируют новую волну роста рождаемости, когда подрастёт сравнительно многочисленное «путинское поколение» конца 2000-х – середины 2020-х годов рождения. Полагаю, эта волна будет слабой. Современные люди не видят смысла заводить детей — все возможности у них для этого есть, но жизненные приоритеты сейчас совершенно другие.

2. С другой стороны, уровень смертности в России по итогам 2023 года обещает стать самым низким за всю историю современной России (ссылка):



…смертность в 2023 г. окажется на самом низком уровне за всю постсоветскую историю России.

Согласно последним данным Росстата, коэффициент смертности на 1000 жителей в 2023 г. составляет 12.0. Более низкий уровень смертности был зафиксирован только в 1991 г. и составлял 11.4 на 1000 жителей.

Для сравнения, в 2000 коэффициент смертности в России был 15.3, в 2003 г. (худший результат на то время) 16.4, а в самый тяжёлый “ковидный” 2021 год – 16.7.

Тенденция к уменьшению смертности наблюдалась на протяжении 15 лет, вплоть до “ковидных” времен, сократившись с отметки 16.1 в 2005 году до 12.3 в 2019.

3. Наши власти продолжают думать, как повысить рождаемость. Уже есть предложение стимулировать не только матерей, но и отцов (ссылка):

В России предлагают ввести «отцовский», или «многодетный», капитал — за рождение или усыновление третьего ребенка. Миллион рублей следует выдавать в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ. Предложение будет направлено в правительство, выяснили «Известия». Если не начать менять сложившуюся демографическую ситуацию и не стимулировать рождаемость, до 2030 года страна может потерять более 6 млн человек, опасаются эксперты. <…>

Выйти на устойчивый рост населения России возможно только при сценарии с опорой на увеличение рождаемости, следует из приведенных в документе расчетов. Для этого необходимо стимулировать семьи к рождению именно второго и следующих детей. В качестве одной из мер в Общественной палате предлагают введение «отцовского», или «многодетного», капитала в 1 млн рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу.

В строительной отрасли уже рассчитывают, что «отцовский капитал», как и материнский, пойдёт прежде всего на выплату ипотеки (ссылка).

Рождаемость всё это существенно не повысит — откорм ребёнка до совершеннолетия обходится в значительно большие суммы, и народ эту нехитрую арифметику понимает. Но, с другой стороны, отцовский капитал будет способствовать дальнейшему росту цен на жильё.