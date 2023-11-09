Минсельхоз поддержал продление пошлины в 20% на вина из недружественных стран

Министерство сельского хозяйства РФ выразило поддержку инициативе о продлении на следующий год двадцатипроцентной пошлины на вино, ввозимое из стран, не поддерживающих дружеские отношения с Россией. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передаёт РИА Новости.

Дмитрий Патрушев подтвердил, что ведомство настроено на продление этой меры даже после 1 января 2024 года.

Никита Кузнецов, руководитель департамента развития внутренней торговли Минпромторга, 1 ноября отметил значительное увеличение ассортимента, качества и дизайна российского вина в последние годы. Он упомянул, что количество товарных позиций отечественного продукта увеличилось в десять раз, а качество и дизайн бутылок и этикеток значительно улучшились.

Минпромторг также сообщил, что в период проведения акции «Дни российских вин» наблюдается рост продаж российского вина на 30-40%.