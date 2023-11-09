Мнение: Окорочка со вкусом говядины

Неумолимо нарастающее процветание в стране не перестаёт волновать воображение. Хотя общая цель давно ясна: Путин очень хочет сдать страну ровно в таком же состоянии, в каком ее принял осенью 1999 года. Шоб без обмана.

Но на днях я был просто поражен. Внезапно захотелось малость отравиться – и я, влекомый случайной прихотью, отправился в магазин, чтобы купить себе куриных окорочков, или, как говорят в народе, «принять повышенную дозу антибиотиков». Сам я давно уже для себя отметил, что часто есть окорочка нельзя – во всяком случае, с моим расшатанным тяжкими думами о судьбах Родины организмом. 2-3 дня подряд – и организму ощутимо плохеет. Но иногда же можно!

И вот, захожу я в родные до боли «Продукты» напротив дома, ни о чем не подозревая, иду к мясному отделу, присматриваю курятинки, и тут – ба! Как же давно я тут не был: цена-то – уже 370 р. за кг!

Я даже опешил. Как-то привык, что куриные окорочка стоили всегда – я уж не помнил сколько, но точно ниже 200 р. Причем это ж было еще совсем недавно! 150, 180… Вроде ж только несколько месяцев назад. И тут – 370. В 2 РАЗА?? Стоящий рядом со мной дедок-пенсионер, видимо, что-то прочел у меня на лице и словоохотливо поделился сведениями:

– Дааа… Вот такие сейчас куры-то стали! Нету курятинки-то, – говорил он в явном противоречии с реальностью, данной нам в ощущении: курятина-то – вот она, лежит перед нами на прилавке во всех видах. Только цены на нее какие-то несуразные… А он продолжил:

– Это ж, понимаешь, скупают ее всю, с птицефабрик прямо. И за границу продают! За доллары! – тут он со значением поднял палец.

Народ, понятно, всегда всё знает, но в данном случае мне народная версия показалась сомнительной, по крайней мере в части причин. То, что курятины стало меньше, и она поэтому дорожает – это к гадалке не ходи. Но скорее все ж не оттого, что ее кому-то продают «за доллары», а потому, что так работают санкции. Птицефермы-то у нас, а вот племенной материал всегда был импортный, его-то и обрезали. В итоге яйца-то, видимо, все равно как-то завозят, но криво и много дороже, поэтому закупать стали меньше, и в результате самих кур – тоже меньше. Плюс обвал рубля по отношению к доллару. Всё как бы понятно – но прям в 2 раза?? Около 400 р. за окорочок – да вроде совсем недавно столько говядина стоила!

С другой стороны – нельзя не порадоваться. Вредные эти окорочка – сплошные антибиотики.