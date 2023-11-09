Мнение: О влиянии Израиля на Украину… Плохо пахнет?

Что ж, происходит ровно то, чего так опасались в Киеве. Парадигма «#Украина защищает мир от российской “агрессии”» — больше не работает. Скорее наоборот, Россию стали больше уважать. особенно в арабском мире.

А сейчас стало ещё хуже для киевских властей: провалы «на фронте» стали органично дополняться провалами в дипломатии. И хотя американский президент Джо Байден обещал…

Но он не всесилен. И модерировать два крупных региональных конфликта #США не в состоянии.

Что видно невооружённым взглядом.

Саммит по вопросу мирного урегулирования для Украины, провести который до конца года надеялся Киев, вероятно, не состоится из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.

После конференций в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте украинские и европейские чиновники надеялись до конца года собрать саммит мировых лидеров для обсуждения предложенной мирной формулы. Но, по словам западных дипломатов, теперь это маловероятно.

#Украина и её союзники надеялись привлечь крупные страны, занимающие нейтральную позицию (Саудовскую Аравию, Индонезию, в идеале – #Китай), к формулированию и одобрению принципов территориальной целостности, суверенитета, политической независимости государств, необходимости избегать применения силы для разрешения конфликтов, пишет WSJ. Но война Израиля с ХАМАС осложнила процесс, породив новые противоречия в отношениях между Западом и ведущими государствами арабского и развивающегося мира, которые Украина хотела перетянуть на свою сторону.

Что ж, не все «хотелки» оправдываются.

Как там звучит слово из пяти букв, вторая «И», означающее полный крах всех надежд?

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