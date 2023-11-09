 

Ученые обнаружили связь между марганцем и работой мозга у младенцев

09.11.2023, 19:35, Разное
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Недавние исследования, проведенные учеными, открыли новую перспективу в понимании роли марганца в развитии мозга у младенцев. Все начинается с раннего детства, когда мозг находится в стадии активного роста и формирования своей структуры.

Марганец – важный микроэлемент, необходимый для множества процессов в организме. Он принимает участие в образовании энергии, синтезе белка, а также является необходимым компонентом в работе метаболических и редокс-реакций. Тем не менее, его влияние на работу мозга у младенцев оставалось малоизученным до сегодняшнего дня.

Ученые из нескольких исследовательских центров провели обширное наблюдение и анализ, чтобы выяснить, как марганец может повлиять на развитие мозга младенцев. Результаты исследования оказались фундаментальными и значимыми.


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