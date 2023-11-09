 

DTF: пользователи пожаловались на рекламу в умных колонках «Яндекса»

09.11.2023, 18:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ноябре 2023 года пользователи умных колонок «Яндекс» столкнулись с неожиданной рекламой, которая появлялась после использования голосового помощника «Алисы». Владельцы этих устройств, включая подписчиков сервиса «Плюс», который исключает рекламу, выразили своё недовольство, пишет DTF.

В соцсетях массово начали распространяться жалобы от владельцев устройств. Они указали, что реклама активировалась после выполнения различных команд, таких как установка таймера или запрос погоды. Особое раздражение вызвало то, что ее невозможно было прервать, и она длилась около 30 секунд.

Пользователи особенно возмущены этой практикой на устройствах, купленных за полную стоимость, и в случае наличия платной подписки.

Официальный представитель «Яндекса» в VK подтвердил, что реклама являлась частью эксперимента, и предложил обращаться в поддержку для её отключения. Позже из «Яндекса» появилось уточнение, что эксперимент с голосовой рекламой уже завершён.

«Мы проводили тестирование нового рекламного инструмента, но теперь оно завершено. Не все тесты используются в дальнейшем, это стандартная практика. Реклама затронула лишь небольшой процент аудитории, и мы внимательно отслеживали обратную связь», — прокомментировали в компании.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Мнение: Окорочка со вкусом говядины

09.11 / Мнение: О влиянии Израиля на Украину… Плохо пахнет?

09.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Уязвимые места бронетехники НАТО

09.11 / Ученые обнаружили связь между марганцем и работой мозга у младенцев

09.11 / Intel объявила о приостановке деятельности в Израиле

09.11 / Специалист назвал причины, почему следует спать голым

09.11 / Извержения вулканов привели к образованию новых островов в Японии

09.11 / Правительство выделит еще 95 млрд руб. на программы льготной ипотеки

09.11 / Жителям Тулы с коммунальными долгами будут включать канализацию в обратную сторону

09.11 / Мнение: Катастрофа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика