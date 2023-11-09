DTF: пользователи пожаловались на рекламу в умных колонках «Яндекса»

В ноябре 2023 года пользователи умных колонок «Яндекс» столкнулись с неожиданной рекламой, которая появлялась после использования голосового помощника «Алисы». Владельцы этих устройств, включая подписчиков сервиса «Плюс», который исключает рекламу, выразили своё недовольство, пишет DTF.

В соцсетях массово начали распространяться жалобы от владельцев устройств. Они указали, что реклама активировалась после выполнения различных команд, таких как установка таймера или запрос погоды. Особое раздражение вызвало то, что ее невозможно было прервать, и она длилась около 30 секунд.

Пользователи особенно возмущены этой практикой на устройствах, купленных за полную стоимость, и в случае наличия платной подписки.

Официальный представитель «Яндекса» в VK подтвердил, что реклама являлась частью эксперимента, и предложил обращаться в поддержку для её отключения. Позже из «Яндекса» появилось уточнение, что эксперимент с голосовой рекламой уже завершён.

«Мы проводили тестирование нового рекламного инструмента, но теперь оно завершено. Не все тесты используются в дальнейшем, это стандартная практика. Реклама затронула лишь небольшой процент аудитории, и мы внимательно отслеживали обратную связь», — прокомментировали в компании.