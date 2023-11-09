 

Правительство выделит еще 95 млрд руб. на программы льготной ипотеки

09.11.2023, 18:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал планы правительства по выделению 95 миллиардов рублей на поддержку льготных ипотечных программ в рамках комплексных мер по обеспечению граждан жильем. Из общей суммы, около 46 миллиардов рублей будут направлены на семейную ипотеку, 41 миллиард на льготную ипотеку, а почти 8 миллиардов на ипотеку в Дальневосточном регионе. В текущем году планируется предоставить всего около 700 тысяч подобных кредитов.

С 20 сентября текущего года правительство увеличило минимальный первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20%. В октябре Центральный Банк предложил правительству повысить этот показатель для стабилизации рынка жилищных кредитов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Мнение: Окорочка со вкусом говядины

09.11 / Мнение: О влиянии Израиля на Украину… Плохо пахнет?

09.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Уязвимые места бронетехники НАТО

09.11 / Ученые обнаружили связь между марганцем и работой мозга у младенцев

09.11 / Intel объявила о приостановке деятельности в Израиле

09.11 / Специалист назвал причины, почему следует спать голым

09.11 / Извержения вулканов привели к образованию новых островов в Японии

09.11 / DTF: пользователи пожаловались на рекламу в умных колонках «Яндекса»

09.11 / Жителям Тулы с коммунальными долгами будут включать канализацию в обратную сторону

09.11 / Мнение: Катастрофа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика