Правительство выделит еще 95 млрд руб. на программы льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал планы правительства по выделению 95 миллиардов рублей на поддержку льготных ипотечных программ в рамках комплексных мер по обеспечению граждан жильем. Из общей суммы, около 46 миллиардов рублей будут направлены на семейную ипотеку, 41 миллиард на льготную ипотеку, а почти 8 миллиардов на ипотеку в Дальневосточном регионе. В текущем году планируется предоставить всего около 700 тысяч подобных кредитов.

С 20 сентября текущего года правительство увеличило минимальный первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20%. В октябре Центральный Банк предложил правительству повысить этот показатель для стабилизации рынка жилищных кредитов.