 

В новый завод по переработке ПЭТ-материалов в Подмосковье инвестируют более 1 миллиарда рублей

09.11.2023, 17:51, Новости дня
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«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд рублей. После запуска обеих очередей завода в Подмосковье будут созданы более 100 новых рабочих мест», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На первом этапе в подмосковных Озерах запустят сортировочную и моечную линии, а после этого в Коломне создадут экструзионную линию для производства rПЭТ гранул, добавила зампред.

Ожидается, что после запуска производство сможет перерабатывать около 2 тысяч тонн ПЭТ-материалов в месяц. Полученное сырье будут использовать для изготовления эко-бутылок и пищевой упаковки.


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