 

Мнение: Катастрофа

09.11.2023, 17:25, Разное
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Newsweek смоделировал последствия ядерного удара США по Москве и Санкт-Петербургу.

Число погибших после ядерной атаки на Москву бомбой B61-13, мощность которой в 24 раза больше мощности бомбы, сброшенной США на Хиросиму, оценивается в 311 480 человек, ранения получат 868 860 человек.

Каждый, кто окажется в радиусе чуть более 3 км от места взрыва, подвергнется воздействию радиации настолько высокого уровня, что умрет в течение месяца, а 15% выживших умрут позже от рака.

По данным Newsweek, в радиусе 1 км не останется ни одного здания, все будет уничтожено огненным шаром.

В 3 км от места взрыва здания рухнут и начнутся пожары.

В Санкт-Петербурге бомба B61-13 может убить 360 150 человек, ранения получат 685 930 человек.

Все цифры и иллюстрации отсюда, там и видео есть.

Между тем, в интернете стремительно распространяется видео последствий российской ядерной атаки на США . Автор видео, некто narrative_hole предупреждает, что видеоматериалы он нарезал из телепередач и фильмов.

Зачем разгоняются  эти страшилки? Что бы люди потихоньку привыкали, что есть вещи пострашнее того, что происходит сегодня в Палестине и на Украине? Что бы особо впечатлительные россияне рванули подальше от Москвы и Санкт Петербурга, а американцы  – из крупных городов США?

Очевидно, что после ядерного удара по Москве и Санкт Петербургу  эти города на многие годы станут непригодными для жизни. Как и американские города после российской ядерной атаки.  Это будет  катастрофа!  Так, что не дай Бог!

Источник: Ирек Муртазин


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