Жителям Тулы с коммунальными долгами будут включать канализацию в обратную сторону

Мэрия Тулы решила проблему со злостными неплательщиками долгов по коммунальным услугам – службы получили право манипулировать давлением в канализации с тем, чтобы заставить её работать в обратную сторону в квартирах таких людей.

По словам инженера, придумавшего схему, достаточно выполнить разворот обратных клапанов так, чтобы все отходы из здания шли непосредственно в дом неплательщика. Смыв в таком случае будет лишь ухудшать ситуацию.

– Я уверена, что когда речь заходит о людях с низкой социальной ответственностью, мы все с вами солидарны в испытываемых нами чувствах: злость, отвращение, тошнота, – говорит мэр города. – Предложенный способ заставит их испытать именно эти чувства прямо у себя дома и тогда непременно одумаются – по крайней мере те из них, у кого есть канализация.

По оценке экспертов, у затеи есть только два недостатка. Во-первых, в случае если «канализационный реверс» запустят в пятницу, неплательщику придётся ожидать отключения потоков нечистот до понедельника, даже если он сразу оплатит долг. Во-вторых, соразмерность наказания для жителей первого и последних этажей будет существенно отличаться.

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