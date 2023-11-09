 

Xiaomi ограничила пользователей новой системы HyperOS

09.11.2023, 16:57, Новости дня
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Xiaomi вводит новые ограничения на разблокировку бутлоадера в своих смартфонах с оболочкой HyperOS, как пишет Android Authority. Разблокировка, отключенная по умолчанию, доступна только после подачи заявки на китайском форуме компании, причём это право предоставляется лишь пользователям, достигшим пятого уровня на форуме.

Одобренная заявка позволяет разблокировать до трёх устройств, однако разрешение действительно лишь на год. Эти ограничения актуальны исключительно для китайской версии HyperOS и затрагивают даже российских пользователей, приобретающих устройства в Китае для последующей перепрошивки на глобальные версии.

Важно отметить, что смартфоны с разблокированным бутлоадером теряют возможность обновления через HyperOS. Чтобы восстановить функцию обновления, необходимо заново заблокировать загрузчик.

Пока нет ясности относительно ограничений для глобальных пользователей прошивки. Загрузчик является ключевым элементом для модификации Android, позволяя пользователям получать рут-права, устанавливать кастомные прошивки и модифицировать устройство, включая удаление встроенных приложений.


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