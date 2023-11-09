Мнение: О новом способе «пощипать» население ради СВО… Шо, опять?

А что, федеральный #бюджет сам себя не наполнит. И разовые меры, типа «налога на сверхприбыль» уже исчерпаны…

Тогда как спецоперация требует средств каждый день. И с этим надо что-то делать. Точнее, #деньги у кого-то надо взять. Как бы «в долг», но без отдачи.

Кто у нас тут самый богатый после олигархов? Да-да, и вы тоже, @юзернейм. Не ответритесь!

В телеграм-канале «Незыгарь», считающимся среди понимающих людей близким к окружению нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина, прошёл интересный вброс темы.

«Современные исследования экономик стран третьего мира и имеющийся советский опыт указывают на вероятное направление развития долгосрочного заимствования у населения – выигрышные займы, — начинают авторы. — Всеми значимыми акторами с прошлого года отмечается необходимость привлечения денежных средств населения на длительный срок для формирования стабильного источника трансформации российской экономики». И далее идёт рассказ про успешный опыт Мексики.

Там «в 40 из 110 банковских отделений одного мексиканского банка в 19 штатах в течение двух месяцев предлагались так называемые «сберегательные счета с призовой привязкой», по которым, вместо фиксированной процентной ставки, выдавались лотерейные билеты пропорционально сумме, внесённой на вклад. Затем измеряли влияние акции на открытие счетов, депозиты и сбережения в течение последующих пяти лет. Принять участие в лотерее можно было открыв новый счёт в одном из отделений в течение двух месяцев. За каждые 50 песо, внесённых на вклад, владельцу выдавался один лотерейный билет; в конце каждого лотерейного месяца банк разыгрывал тысячу небольших призов по 400 песо и два крупных приза по 10 тыс. песо. Характерно, что ожидаемая доходность для вкладчиков была заранее неизвестна, поскольку зависела от общего объема суммы вкладов, но постфактум она была эквивалентна годовой процентной ставке всего в 1,4%.

Оказалось, что это предложение увеличило количество новых открытых счетов за два месяца на 36% по сравнению с контрольными отделениям. Также, на основе данных центрального банка Мексики, было установлено, что 96% тех, кто открыл эти счета в течение срока проведения эксперимента, ранее не пользовались услугами банков.И, главное, превышение количества депозитов в экспериментальных отделениях, по сравнению с контрольными, сохранялось долгое время после прекращения действия эксперимента: поток новых депозитов в этих отделениях оставался более высоким в течение трёх лет после его окончания. Это, в свою очередь, привело к росту объема сбережений».

Да, латиноамериканцы азартны. Но какое отношение это имеет к России?

«С прошлого года отмечается необходимость привлечения денежных средств населения на длительный срок для формирования стабильного источника трансформации российской экономики, — говорится далее в публикации Незыгаря. — При этом есть советский успешный опыт долгосрочного привлечения денежных средств – выигрышные займы, срок погашения которых с 1936 г. стандартно составлял 20 лет. Кстати, в 1930-е годы выпускались выигрышные займы «на развитие промышленности, переоснащение армии и постройку пограничных укреплений». Представляется, именно этот способ станет основным в части привлечения денежных средств населения. С учетом склонности россиян к азартным играм и желанию быстрого, фактически – случайного, обогащения, что показывают даже исследования игроков на бирже, подобные виды заимствования могут быть востребованы и стать постоянным источником финансирования экономики».

Вот только ведь все помнят, как часто эти «выигрышные займы» превращались просто в бумажки?

Так что схема — выигрышная только для государства. Но раз пошли такие «воспоминания»…

Да ещё на таком уровне…

Значит, дойдёт дело и до принудительных подписок на займы, и до их «обнуления» к концу срока?

Готовы расставаться с кровными ради «переоснащения армии и постройки пограничных укреплений»?

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