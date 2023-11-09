Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы сбили американский дрон MQ-9 Reaper
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Хуситы вчера вечером сбили американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper вошедший в воздушное пространство Йемена.
США сначала отрицали потерю, но затем сообщили, что таки-да, дрон был сбит хуситами.
Машина упала в море у побережья Йемена и затонула. Чем именно сбили Reaper хуситы не сообщают.
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Источник: Colonel Cassad
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