Минпромторг: В России могут частично ограничить ввоз непродовольственных товаров

Согласно заявлению замглавы Минпромторга Российской Федерации Виктора Евтухова, введение ограничений на ввоз некоторых непродовольственных товаров становится все более актуальным.

В своем выступлении он отметил необходимость ввода этих ограничений, особенно в тех секторах, где РФ является производителем – это включает в себя бытовую химию и легкую промышленность. В целях поддержки отечественного производителя соответствующие ограничения скоро вступят в силу.

По словам Евтухова, товарооборот непродовольственной сферы составляет 28 миллиардов рублей, из которых 20 миллиардов рублей приходится на импортную продукцию. В связи с этим введение ограничений на некоторые товары будет способствовать развитию внутреннего рынка и поддержке местных производителей.

Евтухов также напомнил, что ранее введены пошлины на ввоз вина из стран, не дружественных России. Это является одним из примеров применения ограничительных мер в отношении конкретного товара.