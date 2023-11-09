 

Хит «Любэ» оказался переводом казахской народной песни

09.11.2023, 15:33, Разное
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Один из главных хитов российской группы «Любэ» оказался переводом казахской народной песни – об этом рассказал профессор Казахской национальной консерватории Мухтар Ауэзов.

По словам деятеля искусств, речь идёт о песне «Конь», написанной поэтом Александром Шабановым и композитором Игорем Матвиенко. Профессор поясняет, что только на днях услышал песню популярной российской группы и сразу узнал «родные шымкентские напевы».

– Я помню, как мама в детстве напевала мне песню о коне и легендарном всаднике, который бил недругов ночью и потом скрывался. Она очень популярна именно в Шымкенте и его окрестностях, – сказал он.

Из достоверных источников Ауэзову стало известно, что Николай Расторгуев вместе с Шабановым и Матвиенко посещали Шымкент.

– После концерта они зашли в чайхану и заказали кумыс, по радио играла эта замечательная народная песня. Шабанов записал её на диктофон, а потом перевёл на русский язык, – утверждает профессор.

Музыкант добавил, что оригинальную строку «Я влюблён в казахскую землю, влюблён» в русском варианте заменили на «Я влюблён в тебя, Россия, влюблён».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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