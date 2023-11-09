Рупор кремлевской пропаганды: О дизайне ордена Победы

О дизайне ордена Победы

8 ноября исполнилось 80 лет со дня учреждения двух знаковых военных орденов СССР – Победы и Славы.

Они с течением времени стали эталонными символами той эпохи и стали тиражироваться везде. Сейчас они прочно вошли в культурный код нации.

Но немногие знают, что финальным приёмщиком дизайна орденов со стороны "Заказчика" был лично Сталин, а предварительным отбором занимался А.В. Хрулёв, через которого прошли десятки эскизов. Причём именно Сталин дал окончательные названия этим орденам, которые на начальном этапе именовались "За верность Родине" (полководческий) и орден Багратиона (солдатский). Вот тут – интересный рассказ о финальной стадии доработки (https://www.kreml.ru/about-museums/world-war-2/din-l-m-gavrilova-orden-pobeda/#) ордена "Победа".

А теперь смотрите, какой путь прошёл орден Победы в 4 итерации (к Сталину на рассмотрение он поступил уже во 2-й итерации):



– первичный эскиз



– после указания Хрулева об удорожании дизайна



– после первого рассмотрения у Сталина



– после вторичных замечаний Сталина

(c) Сергей Сигачев

https://t.me/periskop_pacific/3595?single – цинк

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