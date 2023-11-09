 

Samsung выпустила новый стилус Galaxy S Pen Creator Edition

09.11.2023, 14:35, Разное
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Samsung представила Galaxy S Pen Creator Edition – новый стилус для своих смартфонов и планшетов. Он представляет собой усовершенствованную версию Samsung Galaxy S Pen, который поставляется в комплекте с планшетами.

Особенности Creator Edition включают утолщенный корпус для комфортного хвата, новый наконечник и повышенную чувствительность к наклону. Стилус не имеет функции Air Commands, которая активирует меню при его приближении к экрану, и имеет пылевлагозащиту в соответствии со стандартом IPX4, в то время как базовая версия Samsung Galaxy S Pen имеет стандарт IP68.

Creator Edition оборудован кнопкой для переключения между инструментами, а встроенный магнит позволяет крепить стилус к планшету. Однако Galaxy S Pen Creator Edition не имеет встроенного аккумулятора.

Стилус Galaxy S Pen Creator Edition поддерживает планшеты Galaxy Tab S, смартфоны Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 10 и более поздние модели, а также некоторые компьютеры. Он не совместим с складными устройствами линейки Galaxy Z. Стоимость аксессуара составляет $100, что почти вдвое выше стоимости Galaxy S Pen, доступного по цене $60, пишет Коммерсантъ.


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