Байден назвал «национальным позором» существование 26 площадей и скверов имени Теда Банди

Президент США Джо Байден заявил, что существование в Америке 26 площадей и скверов имени Теда Банди – это «национальный позор», с которым необходимо бороться всеми доступными средствами.

Выступая на одном из мероприятий в Белом доме, он назвал недопустимым подобное публичное увековечение памяти маньяков.

– Это наш национальный позор. Один из многих, к сожалению, и один из самых вопиющих. Где ещё называют улицы и площади именами маньяков – массовых убийц? Я думаю, такое было только в Советской России. Если бы я был президентом США, я бы настаивал на запрете подобных названий на федеральном уровне. Это всё очень серьёзно, это не шутки, – сказал он.

Позже в пресс-службе Байдена объяснили, что про президента он пошутил – на самом деле он прекрасно знает, какую должность занимает в настоящее время. В целом его слова следует трактовать так: в ближайшее время Белый дом обратится в Верховный суд с требованием запретить городские объекты в честь лиц, осужденных за тяжкие преступления.

Заявление главы государства уже вызвало широкую критику среди поклонников Банди, историков и общественных активистов – они рассчитывают, что суд отклонит озвученные требования.

– Если я не ошибаюсь, в годы, когда жил и творил Тед, наш нынешний президент был ещё молодым или зрелым мужчиной, ему не было и 50. Или он родился и вырос в какой-то другой Америке, или Тед Банди – это и его герой молодости тоже, – считает Розанда Ли, президент объединения клубов памяти маньяка в США и Канаде. – Нельзя вот так презрительно относиться к тому, что дорого многим, нельзя предавать память о том, кто был частью нашей истории.

—