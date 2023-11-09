 

Собянин: Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

09.11.2023, 13:08, Новости дня
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Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии метро (БКЛ) попали в “Книгу рекордов России” как самые протяженные. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что проектировщики, строители и другие специалисты проложили более 11,5 километра двухпутных тоннелей на востоке и западе БКЛ. Решение о прокладке такого типа тоннелей принято в районах, где кольцо проходит под крупными водоемами.

“Самые длинные подводные перегоны — между станциями “Кленовый бульвар”, “Нагатинский Затон” и “Печатники”, – уточнил Собянин.

По словам мэра, большое метрокольцо входит в число самых востребованных линий. С нее можно пересесть на другие ветки метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) и направления железнодорожного транспорта.

Полный запуск Большой кольцевой линии метро состоялся 1 марта 2023 года. Ввод нового пересадочного контура улучшил транспортное обслуживание более 15 миллионов жителей столицы и области.

После полного запуска время ожидания поезда на БКЛ уменьшилось до 1,5-2 минут. Пассажиры экономят в поездках до 45 минут.


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