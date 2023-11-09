 

Собянин рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС

09.11.2023, 13:08, Новости дня
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Столичная компания разработала импортозамещающий преобразователь сигналов СВЧ-диапазона. Устройство создано для спутников и Международной космической станции (МКС).

В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что разработка преобразует высокочастотные сигналы в низкочастотные. Информация передается в устройства радиолокационных станций, цифровых коммуникационных систем и спутниковой связи.

Собянин уточнил, что преобразователь уже используют в российском сегменте МКС. Раньше устройства приходилось закупать за рубежом.

Еще одна импортозамещающая московская разработка – уникальные светодиодные модули для медиафасадов. Раньше эту продукцию делала зарубежная компания, которая покинула рынок РФ.

Мэр Москвы обратил внимание, что стоимость отечественной разработки почти в два раза ниже, а качество устройств не уступает иностранным аналогам.

В первом квартале 2023 года производство компьютерной техники и электроники в Москве увеличилось на 20,7%. Производством высокотехнологичных устройств занимаются более 100 столичных компаний.

В прошлом году на базе технополиса “Москва” создан кластер фотоники и микроэлектроники. Фотонные технологии увеличивают скорость передачи и обработки данных в 50-100 раз.


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