 

Мнение: Будни бежавших в Грузию – крашеные кеды, еда с помоек и прочие способы выжить в мирной стране

09.11.2023, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Завидую грузинским релокантам. Я играю в «Жизнь бомжа» на компьютере — игра, кстати, высший класс, — а они шарятся по помойкам в реальной жизни, в формате 4D+, с ароматами и с тактильными ощущениями.

Цитирую из статьи в «Такие Дела» про помоечников, переехавших в Грузию из России, чтобы не жить в стране, которая нападает на своих соседей (ссылка). Сами себя, кстати, они называют «фриганы» — смысл тот же, но звучит круче:

В первый месяц я нашел [на помойке] крутой спальник. В нем я спал, так как было очень холодно — у нас нет центрального отопления, как и в большинстве квартир в этом городе. В Тбилиси много еды, особенно около магазинов. За год моего пребывания здесь свежие овощи я не покупал ни разу.

В отличие от Москвы в Тбилиси все помойки открытые, что является большим преимуществом. Я просто отмечаю в голове места на карте, которые приносят что-то интересное. Далее ты залезаешь в бак, открываешь пакет и смотришь.

Сейчас опыта уже очень много, и я за десять секунд могу определить, есть ли в помойке то, что мне нужно. Сам не знаю, как это работает. Магия, чутье.

Что касается прохожих, то, если ты копаешься в помойке, люди стараются не соприкасаться с тобой взглядом. Для них сразу ты уходишь из зоны зрения в серую зону. Людям неприятно смотреть, что кто-то нуждается, они не хотят об этом думать. А я не хочу думать о них, у каждого свои дела. На данный момент с моей невысокой зарплатой, которая уходит на арендную плату, фрига является хорошей помощью в жизни.

Будучи в России, я не занималась фриганством. Никогда не думала, что люди выкидывают столько всяких крутых вещей. Я сужу по себе, ведь я почти ничего не выкидываю, особенно еду, — меня так воспитали. Тогда была немного другая жизнь, я училась. А потом начались боевые действия.

Впоследствии я нашла на помойках весь свой шмот. К еде с помойки я отношусь абсолютно нормально с самого начала моей практики. Потом узнала, что можно заходить в «Макдак», там люди, бывает, оставляют напитки или картошку фри.

Я предпочитаю фриганить в компании, у меня зрение не очень. Еще это помогает преодолеть некоторые барьеры. Ведь прохожие смотрят, когда роешься в помоечке, и их взгляд какой-то растерянный. Когда в компании — не так неудобно. Грузины даже деньги предлагали несколько раз, но я всегда отказывалась.

Кто мы такие, чтобы отказываться от возможности бесплатно набрать еды на два месяца вперед? Леха много читал пищевых экспертов о сроках давности продукции. Оказывается, в срок давности производители закладывают еще примерно две недели с момента его истечения. С едой в этот период ничего не случится, и ее можно есть.

Это просто стиль жизни, мы по-другому уже не можем. Местные, возможно, думают, что я черт какой-то помоечный, весь в татухах, но мне по фигу. К тому же это и нужда тоже, особенно вещевая. Некоторые вещи мы не можем себе позволить. Например, околозимняя обува, которую смогли тут найти на помойке.

Короче, если бы не фриганили, были бы в жесткой бедноте и недостатке. Сейчас мы с Ирой работаем в веганском кафе. Зарплаты, в принципе, хватает, чтобы платить за аренду, табак. Посетители иногда оставляют еду на тарелке. И если я голоден, я, конечно, возьму чистый прибор и доем.

Здесь я впервые залезла внутрь бака, до этого брезговала. Вышла, так сказать, на новый уровень фриганства. Это произошло сравнительно недавно, мне просто были нужны овощи. Тогда я нафриганила себе и обед, и ужин. Это был рубеж преодоления. Все-таки у меня были предрассудки по поводу помойки. Это ведь такая табуированная вещь, и я, на самом деле, очень боюсь насекомых, и тараканов, и крыс. Еще я нашла на помойке свои любимые зеркала. Ящики из-под овощей служат полками для одежды и подносом для еды и чая. Сейчас моя комната полностью обставлена штуками с помойки. Часто беру картон, на котором рисую.

Многие русские в эмиграции скатились по социальной лестнице, я не исключение. Занимаюсь стендапом, выступаю в клубе Secret Place, но там много не поднимешь, поэтому это скорее для души.

В Грузию мы переехали в марте 2022 года. Когда понял, что мы тут надолго, захотелось организовать какое-то комьюнити по типу фриганских чатов в Питере. Я создал телеграм-чат «Тбилисские помоечки». Сейчас там порядка 800 человек, в основном приехавшие.

Я уехал после 24 февраля. Был в Турции, Армении, потом поехал в Грузию. Нафриганил тут уйму всего: ноут, наушники. Мясорубку, которую я продал за 35 лари, и покупатель мне еще метро оплатил.

Я решила уехать в Грузию. Тут я и узнала про фриганство, про которое раньше не слышала. Я жила в шелтере для политических мигрантов и там познакомилась с ребятами, которые меня втянули в это дело. Я начала ходить с ними по помойкам.

Я всегда забираю подъеденную еду, открытые энергетики и колу. Я не могу назвать себя какой-то московской белоручкой, но уровень жизни у меня упал довольно значительно. Бывают дни и недели, когда денег нет вообще. И если ты не умеешь фриганить, остается только возвращаться обратно. Что касается работы, то я стараюсь не работать постоянно, чтобы не погрязнуть в рутине и в итоге не выгореть.

Однажды нашла полный мусорный бак киндер-сюрпризов, мы разделили их на четырех человек и ели несколько дней. А однажды около мусорки стоял велик, и у нас был консилиум, припарковали его или выбросили. У меня постоянно свежие цветы с помойки. Я собираю всякую фригу по типу журналов для своих коллажей и использую только фригу в художественной практике. А матрасы — да, их тоже можно найти. Даже бывают не [осквернённые]. Красивые трусы находила тоже. И из недавнего — вчера нашла пакет с пятью кило макарон.

Обожаю находить документы, какие-то водительские права советские, детские рисунки, сборники стихов, четыре вибратора…

Мы берем продукты прямо под окном: у нас тут рынок, и все, что не продали или имеет нетоварный вид, выставляют в ящиках к помойкам. Абрикосы, помидоры, баклажаны. Короче говоря, голодным не останешься.

Я веган, но если найду булочку с молочными продуктами на помойке, то съем их, несмотря на то, что это противоречит философии веганства. Эта булочка, по сути, не принесет уже прибыли капиталистическим ублюдкам.

Все баки стоят по ходу движения мусоровоза прямо на дороге. Очень удобно. Я легко беру надкусанные сэндвичи и шаверму, вообще не брезгую. Люди же делят пищу со своими родственниками, почему тогда нельзя делить со случайным прохожим?

Если хочется выпить, то лучше идти в пятницу или субботу. По праздникам это вообще пир, везде по городу можно найти недопитое вино и пиво. Помимо еды, находил камеру, коллекцию зажигалок, парик, а стою я сейчас на нафриганенном ковре. Ну и вся моя одежда, включая раста-шапку, — благодаря помоечкам.

Я проверил — всё верно, телеграм-канал уехавших в Тбилиси помоечников действительно существует, вот ссылка. Картинка с кедами, которую я прикрепил к посту — именно из этого канала. Некий умелец взял старые кеды с пятном и раскрасил красками, теперь по их виду и не скажешь, что владелец роется в мусоре.

Всё же не зря эту публику окрестили в России «креативным классом» — их фантазия не перестаёт удивлять. Одни в Тбилиси, как вы помните, квир-коммуну организовали (срамной бордель), другие по помойкам роются, третьи вот кеды красят. Впрочем, полагаю, это не навсегда: в итоге фриганам наверняка надоест запивать надкусанные бургеры недопитым вином. Я бы предложил нашим санитарным врачам подготовиться к возращению блудных релокантов заранее: здравый смысл требует организовать им прямо на выходе из самолётов тщательный медосмотр.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Мнение: Окорочка со вкусом говядины

09.11 / Мнение: О влиянии Израиля на Украину… Плохо пахнет?

09.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Уязвимые места бронетехники НАТО

09.11 / Ученые обнаружили связь между марганцем и работой мозга у младенцев

09.11 / Intel объявила о приостановке деятельности в Израиле

09.11 / Специалист назвал причины, почему следует спать голым

09.11 / Извержения вулканов привели к образованию новых островов в Японии

09.11 / DTF: пользователи пожаловались на рекламу в умных колонках «Яндекса»

09.11 / Правительство выделит еще 95 млрд руб. на программы льготной ипотеки

09.11 / Жителям Тулы с коммунальными долгами будут включать канализацию в обратную сторону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика