Мнение: Будни бежавших в Грузию – крашеные кеды, еда с помоек и прочие способы выжить в мирной стране

Завидую грузинским релокантам. Я играю в «Жизнь бомжа» на компьютере — игра, кстати, высший класс, — а они шарятся по помойкам в реальной жизни, в формате 4D+, с ароматами и с тактильными ощущениями.

Цитирую из статьи в «Такие Дела» про помоечников, переехавших в Грузию из России, чтобы не жить в стране, которая нападает на своих соседей (ссылка). Сами себя, кстати, они называют «фриганы» — смысл тот же, но звучит круче:

В первый месяц я нашел [на помойке] крутой спальник. В нем я спал, так как было очень холодно — у нас нет центрального отопления, как и в большинстве квартир в этом городе. В Тбилиси много еды, особенно около магазинов. За год моего пребывания здесь свежие овощи я не покупал ни разу.

В отличие от Москвы в Тбилиси все помойки открытые, что является большим преимуществом. Я просто отмечаю в голове места на карте, которые приносят что-то интересное. Далее ты залезаешь в бак, открываешь пакет и смотришь.

Сейчас опыта уже очень много, и я за десять секунд могу определить, есть ли в помойке то, что мне нужно. Сам не знаю, как это работает. Магия, чутье.

Что касается прохожих, то, если ты копаешься в помойке, люди стараются не соприкасаться с тобой взглядом. Для них сразу ты уходишь из зоны зрения в серую зону. Людям неприятно смотреть, что кто-то нуждается, они не хотят об этом думать. А я не хочу думать о них, у каждого свои дела. На данный момент с моей невысокой зарплатой, которая уходит на арендную плату, фрига является хорошей помощью в жизни.

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Будучи в России, я не занималась фриганством. Никогда не думала, что люди выкидывают столько всяких крутых вещей. Я сужу по себе, ведь я почти ничего не выкидываю, особенно еду, — меня так воспитали. Тогда была немного другая жизнь, я училась. А потом начались боевые действия.

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Впоследствии я нашла на помойках весь свой шмот. К еде с помойки я отношусь абсолютно нормально с самого начала моей практики. Потом узнала, что можно заходить в «Макдак», там люди, бывает, оставляют напитки или картошку фри.

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Я предпочитаю фриганить в компании, у меня зрение не очень. Еще это помогает преодолеть некоторые барьеры. Ведь прохожие смотрят, когда роешься в помоечке, и их взгляд какой-то растерянный. Когда в компании — не так неудобно. Грузины даже деньги предлагали несколько раз, но я всегда отказывалась.

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Кто мы такие, чтобы отказываться от возможности бесплатно набрать еды на два месяца вперед? Леха много читал пищевых экспертов о сроках давности продукции. Оказывается, в срок давности производители закладывают еще примерно две недели с момента его истечения. С едой в этот период ничего не случится, и ее можно есть.

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Это просто стиль жизни, мы по-другому уже не можем. Местные, возможно, думают, что я черт какой-то помоечный, весь в татухах, но мне по фигу. К тому же это и нужда тоже, особенно вещевая. Некоторые вещи мы не можем себе позволить. Например, околозимняя обува, которую смогли тут найти на помойке.

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Короче, если бы не фриганили, были бы в жесткой бедноте и недостатке. Сейчас мы с Ирой работаем в веганском кафе. Зарплаты, в принципе, хватает, чтобы платить за аренду, табак. Посетители иногда оставляют еду на тарелке. И если я голоден, я, конечно, возьму чистый прибор и доем.

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Здесь я впервые залезла внутрь бака, до этого брезговала. Вышла, так сказать, на новый уровень фриганства. Это произошло сравнительно недавно, мне просто были нужны овощи. Тогда я нафриганила себе и обед, и ужин. Это был рубеж преодоления. Все-таки у меня были предрассудки по поводу помойки. Это ведь такая табуированная вещь, и я, на самом деле, очень боюсь насекомых, и тараканов, и крыс. Еще я нашла на помойке свои любимые зеркала. Ящики из-под овощей служат полками для одежды и подносом для еды и чая. Сейчас моя комната полностью обставлена штуками с помойки. Часто беру картон, на котором рисую.

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Многие русские в эмиграции скатились по социальной лестнице, я не исключение. Занимаюсь стендапом, выступаю в клубе Secret Place, но там много не поднимешь, поэтому это скорее для души.

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В Грузию мы переехали в марте 2022 года. Когда понял, что мы тут надолго, захотелось организовать какое-то комьюнити по типу фриганских чатов в Питере. Я создал телеграм-чат «Тбилисские помоечки». Сейчас там порядка 800 человек, в основном приехавшие.

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Я уехал после 24 февраля. Был в Турции, Армении, потом поехал в Грузию. Нафриганил тут уйму всего: ноут, наушники. Мясорубку, которую я продал за 35 лари, и покупатель мне еще метро оплатил.

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Я решила уехать в Грузию. Тут я и узнала про фриганство, про которое раньше не слышала. Я жила в шелтере для политических мигрантов и там познакомилась с ребятами, которые меня втянули в это дело. Я начала ходить с ними по помойкам.

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Я всегда забираю подъеденную еду, открытые энергетики и колу. Я не могу назвать себя какой-то московской белоручкой, но уровень жизни у меня упал довольно значительно. Бывают дни и недели, когда денег нет вообще. И если ты не умеешь фриганить, остается только возвращаться обратно. Что касается работы, то я стараюсь не работать постоянно, чтобы не погрязнуть в рутине и в итоге не выгореть.

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Однажды нашла полный мусорный бак киндер-сюрпризов, мы разделили их на четырех человек и ели несколько дней. А однажды около мусорки стоял велик, и у нас был консилиум, припарковали его или выбросили. У меня постоянно свежие цветы с помойки. Я собираю всякую фригу по типу журналов для своих коллажей и использую только фригу в художественной практике. А матрасы — да, их тоже можно найти. Даже бывают не [осквернённые]. Красивые трусы находила тоже. И из недавнего — вчера нашла пакет с пятью кило макарон.

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Обожаю находить документы, какие-то водительские права советские, детские рисунки, сборники стихов, четыре вибратора…

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Мы берем продукты прямо под окном: у нас тут рынок, и все, что не продали или имеет нетоварный вид, выставляют в ящиках к помойкам. Абрикосы, помидоры, баклажаны. Короче говоря, голодным не останешься.

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Я веган, но если найду булочку с молочными продуктами на помойке, то съем их, несмотря на то, что это противоречит философии веганства. Эта булочка, по сути, не принесет уже прибыли капиталистическим ублюдкам.

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Все баки стоят по ходу движения мусоровоза прямо на дороге. Очень удобно. Я легко беру надкусанные сэндвичи и шаверму, вообще не брезгую. Люди же делят пищу со своими родственниками, почему тогда нельзя делить со случайным прохожим?

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Если хочется выпить, то лучше идти в пятницу или субботу. По праздникам это вообще пир, везде по городу можно найти недопитое вино и пиво. Помимо еды, находил камеру, коллекцию зажигалок, парик, а стою я сейчас на нафриганенном ковре. Ну и вся моя одежда, включая раста-шапку, — благодаря помоечкам.

Я проверил — всё верно, телеграм-канал уехавших в Тбилиси помоечников действительно существует, вот ссылка. Картинка с кедами, которую я прикрепил к посту — именно из этого канала. Некий умелец взял старые кеды с пятном и раскрасил красками, теперь по их виду и не скажешь, что владелец роется в мусоре.

Всё же не зря эту публику окрестили в России «креативным классом» — их фантазия не перестаёт удивлять. Одни в Тбилиси, как вы помните, квир-коммуну организовали (срамной бордель), другие по помойкам роются, третьи вот кеды красят. Впрочем, полагаю, это не навсегда: в итоге фриганам наверняка надоест запивать надкусанные бургеры недопитым вином. Я бы предложил нашим санитарным врачам подготовиться к возращению блудных релокантов заранее: здравый смысл требует организовать им прямо на выходе из самолётов тщательный медосмотр.