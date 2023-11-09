Мнение: Финал FESCOгейта

Президент России подписал указ о передаче «Росатому» транспортно-логистической компании FESCO, 32,5 % акций которой некогда принадлежали Зиявутдину Магомедову.

Еще 30 ноября 2020 года написано: «11 ноября губернатор Приморья Олег Кожемяко приехал в порт и на встрече с работниками предприятия рассказал, что «Росатом» сначала выступит в роли управляющей компании порта Владивостока, а потом — как владелец FESCO. Кожемяко подчеркнул, что именно «на заседании правительства определился якорный инвестор и было сказано, что «Росатом» будет владельцем FESCO»

Похоже, что это была многоходовка. На момент ареста братьев Магомедовых, 17,4% акций FESCO принадлежали американской TPG Capital. Акции американцев выкупили. И тут же изъяли в «доход государства». А сейчас президент передал этот «доход» Росатому.

И посадка Зиявутдина Магомедова заиграла совершенно другими красками. Выходит, что посадили его только ради того, что бы он не путался под ногами и не мешал выкупить акции у амерканцев и передать компанию Росатому?

Подробности, как были изъяты акции FESCO:

Фотография Зиявудина Магомедова отсюда

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