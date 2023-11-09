Apple вернула в продажу компактный iPhone mini

С выходом серии iPhone 15 официальный сайт Apple удалил iPhone 13 mini, что положило конец линейке продуктов mini.

Решение было принято из-за низкого спроса на компактные модели iPhone. Вместо iPhone 13 mini, Apple предлагает более крупные модели iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max. Компания решила больше не выпускать компактные версии iPhone и сосредоточиться на моделях с большими экранами. Однако они все еще предлагают восстановленные iPhone 12 mini для тех, кто предпочитает компактные смартфоны.

Версия на 256 ГБ стоит 529 долларов. Это единственный компактный флагман iPhone, который пользователи в настоящее время могут купить по официальным каналам. iPhone 13 mini стал последний моделью линейки. С 14-й серии Apple заменила модель mini на Plus.