Чистая прибыль Sony во II финансовом квартале упала на 29%

Японская компания Sony Corp. во втором квартале 2023 финансового года пояснила о сокращении чистой прибыли на 29%.

В соответствии с пресс-релизом компании, чистая прибыль с июля по сентябрь составила 200,105 млрд иен ($1,33 млрд), что ниже, чем в аналогичный период прошлого года, когда она составила 281,7 млрд иен. Эксперты, опрошенные изданием Quick, средним образом оценивали прибыль на уровне 226,7 млрд иен.

Операционная прибыль Sony также сократилась на 29%, до 263 млрд иен. В то же время выручка увеличилась на 7,7% и составила 2,829 трлн иен.

Операционная прибыль музыкального бизнеса выросла на 2,9%, до 81 млрд иен, в игровом сегменте она увеличилась на 16,2% (до 48,9 млрд иен), а в кинобизнесе на 6,5% (до 29,4 млрд иен).

Sony изменила свой прогноз на весь 2023 финансовый год и теперь ожидает чистую прибыль на уровне около 880 млрд иен (прежняя оценка – 860 млрд иен), а выручку – на уровне 12,4 трлн иен (ранее 12,2 трлн иен). Операционная прибыль остается ожидаемой на уровне 1,17 трлн иен.

Акции Sony на торгах в четверг снизились на 0,8%. Отчетность была опубликована после закрытия рынка. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась на 5,4% (до 16,3 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%.