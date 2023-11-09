Провал контрнаступления якобы завёл Украину в тупик

Украина готовится к зиме, опасаясь российских ударов по своей энергоструктуре, пишет Le Figaro. Война перешла в позиционную, контрнаступление провалилось — и даже поставка американских истребителей вряд ли сможет переломить ситуацию, отмечает автор статьи.



AP

Начиная контрнаступление в июне, Киев собирался прорвать линию обороны России, выйти к Азовскому морю и перерезать Москве связь с Крымом*. Но, как пишет Le Figaro, за эти пять месяцев украинская армия продвинулась всего лишь на 17 км и до Азовского моря ещё далеко.

Россия, со своей стороны, за последние недели предприняла несколько атак, причём более масштабных, чем украинские атаки последних месяцев, пишет автор статьи. Киев также объявил, что российская армия пытается вернуть себе село Работино, завоевание которого ВСУ представляли как свой заметный успех. Теперь украинская армия застопорилась, отмечает издание. При этом Киев опасается, что Москва этой зимой может нанести удары по его энергетической инфраструктуре.

Изначально Запад рассчитывал на то, что, понеся значительный ущерб, Москва примет решение пойти на переговоры на выгодных Киеву позициях. Но теперь эта стратегия не актуальна. Украина, со своей стороны, объясняет свои неудачи тем, что бережёт жизнь своих солдат. Плюс российская армия заминировала большую территорию, что делает продвижение украинских солдат опасным и медленным.

Истощить Россию войной не получилось, пишет автор статьи, и Киеву приходится констатировать положение дел: ни одна из сторон не получила преимущество на фронте. В итоге вместо решительного контрнаступления получается позиционная война в окопах.

Однако у Москвы есть преимущество: она может гораздо дольше вести войну на истощение. Население РФ более чем в три раза превышает население Украины, а её экономика более устойчива, отмечает издание. Несмотря на западные санкции, РФ производит больше ракет, чем до начала спецоперации. Даже директор украинской военной разведки Кирилл Буданов признал, что у РФ будет достаточно людей и военной техники, чтобы вести военные действия до 2026 года.

А вот Украине боеприпасов не хватает, и она не способна наносить удары вглубь территорий. Небо по-прежнему контролирует Москва, пока Украине не поставили американские истребители F-16, что должно произойти в 2024 году. При этом в Киеве отмечают, что Москва уже усовершенствовала свою систему противоракетной обороны и американские самолёты не сыграют весомой роли.

Чтобы обеспечить победу Украины в войне, а не просто избежать победы России, генерал Залужный призывает своих союзников поставить Украине инновационные вооружения: беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийские вооружения и средства разминирования, а также другие ракетные системы большой дальности.

США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на сумму $425 млн. Но в Вашингтоне политики всё чаще ставят под сомнение целесообразность американской военной помощи Киеву. И европейцы не смогут выполнить обещание и поставить 1 миллионов боеприпасов до марта будущего года.

«Международная помощь может иссякнуть. Мало того что успехи Украины уже не так впечатляют, как в прошлом году, но и конфликт на Ближнем Востоке, который, похоже, тоже затянется, перетягивает на себя внимание средств массовой информации, правительств и общественного мнения», — пишет Le Figaro.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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