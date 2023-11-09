Мнение: О конце большой аферы… Самый успешный российский проект — всё?

Помнится, это стало настоящим шоком на Западе… Там совсем не ожидали, что «отсталая» и «лапотная» #Россия способна на такой прорыв. Тем более, одной из первых в мире.

На дискредитацию были потрачены огромные ресурсы. Задействованы самые крутые спикеры. Рекрутированы самые «бойкие перья» — про дешёвых блогеров и говорить не приходится: их скупили оптом, словно петрушку в базарный день.

Эх, было же времечко! Совсем недавно…

А теперь — всё.

Российская вакцина от ковида «Спутник V», самый успешный научный прорыв последних лет, «перестала защищать совсем». Это не злопыхатели говорят, это признал её создатель, академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты SARS-CoV-2 «омикрон» 1, 2 и 3, эффективность «Спутника V» упала в восемь раз. Rогда появился «омикрон» 4, 5, эффективность упала уже раз в 20. А когда появился XBB.1.5-вариант «кракен», — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать просто совсем.

В принципе, это был ожидаемый результат. Новый коронавирус очень хорошо приспособляется к существованию в организме человека, постоянно эволюционируя и меняя свою антигенную структуру. И поэтому он меняет отчасти и свои проявления, то есть инфекционный процесс, тяжесть заболевания. Сейчас он вроде бы «не опасней гриппа», но ведь и обычный грипп время от времени рождает смертоносные пандемии. При этом антиковидные вакцины намного сложнее антигриппозных, а применительно к «Спутнику» ситуацию осложняет сама его векторная платформа в виде аденовируса человека, к которому организм тоже вырабатывает антитела. Западные мРНК-вакцины, по идее, лишены этого недостатка, но #эффективность теряют и они…

Тем временем у коронавируса уже новый штамм — «пирола». Разновидность «омикрона» с 30-ю новыми мутациями, обеспечивающими более высокую вирулентность. Технически, она не опаснее всех предыдущих «омикронов». Но, как и при гриппе, главная проблема — в осложнениях. И там уже . Но Роспотребнадзор считает, что вакцинироваться от COVID уже

не надо. Мол, бесполезно…

Оно и правда: старая вакцина «не защищает», новая — пока не испытана. А когда цикл испытаний закончится, появится новейший штамм. И так далее. Эту гонку всё «разумное» человечество проигрывает банальному набору пептидов и нуклеотидов, даже не являющемуся полноценным живым организмом.

Ну и #Россия — туда же…

Выходит, «Спутиник» и Гинцбург — всё?

Списать со счёта и забыть?

А как же #деньги?

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