 

Ульяновский областной суд приступил к рассмотрению дела против Ленина за организацию госпереворота

09.11.2023, 11:33, Разное
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В Ульяновском областном суде начался процесс над Владимиром Ульяновым-Лениным, которого обвиняют в насильственном захвате власти и подготовке незаконного Октябрьского переворота.

Согласно материалам дела, вождь мирового пролетариата был агентом германской разведки и в 1917 году получил задание лично от кайзера Вильгельма II организовать революцию в Петрограде с целью вывести Российскую империю из Первой мировой войны.

– Мы считаем, что гражданин Ульянов, также известный под подпольной кличкой Ленин, посягнул на основы российской государственности и должен ответить по закону. Учитывая тяжесть его злодеяний, срока давности они не имеют, – сообщил прокурор Андрей Вишневский.

Если первого советского лидера признают виновным, то отбывать наказание будет его мумия, которая в настоящий момент хранится в мавзолее на Красной площади. Как отмечают эксперты, подготовка к транспортировке тела потребует как минимум полгода.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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