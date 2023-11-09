Изменение голоса может быть признаком рака лимфоидной ткани

Лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина) является опасным онкологическим заболеванием, при котором раковые клетки разрастаются в лимфоцитах. Обычно у больных возникает увеличение лимфатических узлов, а также ряд других симптомов, таких как лихорадка, потливость ночью и потеря веса. Однако иногда изменение голоса может быть предвестником этого заболевания. Об этом пишет Daily Mail.

При лимфогранулематозе В-лимфоциты размножаются и скапливаются в лимфатической системе, вызывая отек лимфатических узлов. Это может затронуть голосовые связки и вызвать изменение голоса. Он становится тонким и писклявым. Однако такое изменение голоса также может быть признаком других респираторных инфекций, что затрудняет диагностику заболевания.

Для диагностики лимфомы Ходжкина обычно проводят биопсию, при которой берется образец ткани или клеток для исследования под микроскопом. Этот метод является наиболее надежным для выявления заболевания и постановки диагноза.