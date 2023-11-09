 

Экономист Беляев назвал причины закредитованности россиян

09.11.2023, 9:55, Разное
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Погоня за модными трендами, новейшими моделями айфонов и престижными брендами привела к тревожному уровню долговой нагрузки у россиян, пишет портал aif.ru, ссылаясь на заявления Михаила Беляева, кандидата экономических наук и финансового аналитика.

«Люди руководствуются принципом: „Не хуже, чем у соседей!“ – то есть стремятся соперничать с ними, с коллегами, подражать звездам и артистам. Банки также проводили мощную рекламную кампанию, которая создавала потребительскую спираль. Поощрение потребительского кредитования со всех сторон, как в средствах массовой информации, так и со стороны банков, вызывало эйфорию. В то же время сам кредит – это полезный инструмент, позволяющий решать множество проблем, но нужна финансовая ответственность”, – пояснил Михаил Беляев.

По данным Центробанка, общая сумма задолженности по кредитам бизнеса и граждан на конец сентября 2023 года составила рекордные 101,2 трлн рублей. Экономист отметил, что настораживает наличие в структуре кредитов высокого процента “кредитов на кредиты”. “Многие люди берут кредиты не только для удовлетворения текущих потребностей, но и для покрытия или выплаты своих предыдущих кредитных обязательств. При этом условия для каждого нового кредита становятся все более жесткими. Очевидно, что наступает предел этих возможностей для населения”, – отметил Михаил Беляев.

Отсутствие у банков эффективных инструментов воздействия на заемщиков также укрепило ощущение полной безнаказанности у должников, считает экономист. Важную роль также сыграли микрофинансовые организации, которые предоставляли кредиты под “непомерные проценты” практически без всякой проверки.


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