 

16-летняя дочь Зеленского назначена руководителем Генштаба ВСУ

09.11.2023, 9:33, Разное
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Александра Зеленская стала первой в истории Украины женщиной-военачальницей, возглавившей Генеральный штаб ВСУ.

Комментируя это назначение, президент Украины заявил, что, несмотря на юный возраст, его дочь имеет богатый жизненный опыт и является всесторонне развитой девушкой.

Зеленский подчеркнул, что Александра с детства училась руководить военными в компьютерных играх серии The Sims. Персонажи под её руководством не раз достигали там офицерских и генеральских званий в военной карьере. Её дядя, депутат Кнессета Эммануил Зильберберг, назвал это назначение закономерным.

Сразу после назначения на ответственную должность Зеленский наградил дочь орденами героя Украины и «За отвагу» и произвёл в генерал-есаулы украинской армии. В настоящее время Александра обучается в частной школе в Великобритании и исполнять свои обязанности будет по видеосвязи.

– В украинской политике это форма передачи политической власти, – объясняет известный военный эксперт, пожелавший остаться анонимный. – Ранее должность начальника генштаба ВСУ занимал Залужный, которого многие рассматривали как преемника Владимира Зеленского. Теперь же этим спекуляциям пришёл конец: назначив на пост свою дочь, украинский лидер обеспечил передачу власти внутри своей семьи в соответствии с традициями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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