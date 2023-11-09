Тренды российского кино: 7 векторов развития

В мире перемен и судьбоносных потрясений приходится держать руку на пульсе. Искусство кино в рамках страны также трансформируется в соответствии с потребностями и интересами публики. Новые фильмы и сериалы создаются согласно общественным запросам. Сценарист Наталья Герасимова определила тренды российского кино, отдельно выделив семь векторов развития.

1) Жанров становится больше — это позволяет охватить широкую аудиторию зрителей.

2) Авторское кино набирает вес — у начинающих режиссеров появляется больше возможностей заявить о себе.

3) Международное сотрудничество — создание кино выходит за рамки одного государства.

4) Курс на историю — популяризация лент о значимых событиях и исторических личностях в истории страны.

5) Передовые технологии — качество спецэффектов и визуальной составляющей кинокартин растет.

6) Спрос на сериалы — индустрия российского кино нацелена на произведения из нескольких частей.

7) Развитие документального кино и киножурналистики – отраслевой ресурс для исследования проблемных тем и анализа важных вопросов.

Как передает “Радио 1”, в моде сейчас сильные персонажи кино, которые борются с трудностями и идут к цели напролом.