Реальный объём американской помощи Украине остаётся загадкой даже для конгресса США

Ряд представителей конгресса США требуют от административно-бюджетного управления Белого дома предоставить полную отчётность относительно американской помощи Украине, однако пока даже конгрессу неизвестно, сколько средств налогоплательщиков Вашингтон выделил Киеву, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. При этом Девлин задаётся вопросом, намеренно ли Белый дом утаивает эту информацию.



AP

В конце сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом направил около $79,9 миллиардов помощи Украине с начала конфликта в феврале 2022 года. В то же время административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) сообщало, что на Украину было потрачено $111 млрд. Как отмечает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин, хотя Салливан уточнил, что его оценка может быть «неточной», разница между этими цифрами составляет целых $31,1 млрд. Впрочем, по мнению автора статьи, даже оценка OMB не отражает истинного положения дел.

В связи с отсутствием точной информации относительно реального объёма американской помощи Украине Девлин задаётся вопросом, имеет ли место умышленное сокрытие администрацией президента Джо Байдена информации? Или «реальность ещё более тревожна», и никто не знает истинного размера средств налогоплательщиков, которые Белый дом выделил Киеву?

По словам обозревателя, борьба между законодательной и исполнительной ветвями власти за прозрачность финансирования Киева усилилась за этот год. Американские конгрессмены стали всё чаще выражать беспокойство относительно прозрачности финансирования военных действий Украины. Так, ещё 19 января в письме главе OMB Шаланде Янг, которое подписали 37 членов конгресса, содержалась просьба «предоставить полный всеобъемлющий отчёт о расходах правительства США на Украину и страны, затронутые ситуацией на Украине, с 24 февраля 2022 года», а также список стран, на которые, по мнению администрации Байдена, повлиял украинский конфликт.

В то время, по оценкам, на поддержку самой Украины и «затронутых ситуацией на Украине» стран было выделено $114 миллиардов в рамках четырёх законопроектов. И хотя законодательство требует, чтобы администрация Байдена отчитывалась перед конгрессом за предоставляемую помощь, отчёты не отражали полную картину, вместе с «дополнительными полномочиями» для возможности внесения бюджетных корректировок при выделении средств, которые каждый раз запрашивал Белый дом.

Хотя конгрессмены просили дать ответ к 7 февраля 2023 года, ответ OMB поступил только 11 сентября — более чем на семь месяцев позже крайнего срока. При этом он не устроил конгрессменов. В ответ на запрос Янг указала на важность «прозрачности и подотчётности» и направила авторов письма на общедоступный веб-сайт, на котором, как отметила глава OMB, есть все интересующие их данные. По словам Девлина, как и любой правительственный веб-сайт, он сделан плохо, и на нём трудно ориентироваться без определённого опыта. Представленные на нём документы автор статьи называет «чем угодно, только не прямыми отчётами о том, когда и куда пошли деньги». В связи с этим Девлин делает вывод, что это не что иное, как намеренная попытка скрыть то, как правительство на самом деле тратит средства налогоплательщиков.

Ознакомившись с документами на сайте, в конце сентября ряд членов конгресса, в том числе сенаторы Джеймс Дэвид Вэнс и Рэнд Пол, в письме отметили, что OMB «не отреагировало на запрос» предоставить полный отчёт о расходах правительства США на Украину. По их мнению, ведомство предоставило неполную информацию о расходах.

«Вероятно, самое примечательное, что мы остаемся без точной цифры того, сколько Соединённые Штаты потратили на сегодняшний день в общей сложности на этот конфликт. Если полагаться на электронную таблицу OMB для получения данных — а мы считаем, что это невозможно, — общая цифра составляет около $111 млрд», — отметили конгрессмены в письме, добавив, что «данные, которые ведомству ещё предстоит предоставить, увеличат эту цифру на неопределенную величину».

«Белый дом Байдена потратил месяцы на сокрытие информации об общем объёме помощи, которую мы направили Украине», — заявил Вэнс в беседе с The American Conservative.

Анонимный источник в конгрессе сообщил изданию, что реальная сумма американской помощи Украине может превосходить оценку OMB на $10 миллиардов — $30 млрд. «На самом деле, мы просто не знаем, потому что есть так много вопросов без ответов, — добавил источник. — В то же время они ожидают, что конгресс одобрит выделение Украине дополнительных $60 млрд, прежде чем мы получим ответы на наши очень простые вопросы по этому вопросу. Это пощёчина американскому народу, который оплачивает счета за всё это в виде налогов со своих с трудом заработанных средств».

Член палаты представителей Дэн Бишоп разделяет разочарование Вэнса. «Неприемлемо, что официальные данные администрации Байдена не являются точными и полными — число, вероятно, значительно превышает то, что было публично заявлено. Американцы финансируют этот конфликт, и они заслуживают того, чтобы знать все подробности о том, сколько их денег было потрачено и куда они идут», — отмечает Бишоп.

Впрочем, конгресс, похоже, полон решимости получить ответы на свои вопросы. В письме от 30 октября председатель бюджетного комитета палаты представителей Джоди Аррингтон и председатель подкомитета по надзору и расследованиям Джек Бергман призвали представить полный отчёт не позднее 20 ноября, а Янг назначить время для дачи показаний перед комитетом.

«Пока ОМБ не ответит или Янг не вызовут для дачи показаний перед конгрессом, американский народ не будет в полной мере знать, насколько глубоко дядя Сэм залез в свои — и их — карманы ради Владимира Зеленского», — подытоживает Девлин в своей статье для The American Conservative.

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