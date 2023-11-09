 

Мнение: О «Стамбуле-2» с Украиной… Путин уже ничего не решает?

09.11.2023, 6:55, Разное
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Кажется, сейчас подходящий момент для шагов к миру. Очевидным образом «украинский кризис» зашёл в позиционный тупик. Ни одна из сторон при текущих раскладах не может добиться решающего перевеса на поле боя. В мире возникают и другие конфликты, требующие внимания гегемона. В России приближаются президентские выборы, которые требуют благостной тишины, а не грохочущих пушек. Украинская экономика находится на искусственном дыхании, без финансовых вливаний Запада она рухнет, а с этим становится всё сложнее.

Так почему бы не устроить «договорняк» по северокорейскому или советско-японскому образцу?

Оставим в сторону вопрос о «гарантиях» — это частности. Проблема в другой плоскости.

Ситуация в России: рассуждения спикеров либерального толка о том, заинтересована ли российская власть в перемирии или даже завершении СВО, не имеют для Кремля никакой ценности и уж тем более не будут учитываться в ходе президентской кампании, рассказал BRIEF осведомленный источник. По его словам, главная целевая аудитория, настроения которой имеют, напротив, критическое значение и потенциально вызывают опасение — это родственники мобилизованных и контрактников. С одной стороны, там хотят возвращения своих близких, которые уже больше года где-то там. С другой стороны, сами «мобилизованные и контрактники» не хотят бросать дело на полпути, понимая, что в противном случае лет через пять-шесть — «на колу мочало, начинай сказку с начала».

На украинской стороне ситуация не слишком-то и отличается. Нынешний президент Украины Владимир #Зеленский заявил, что Киев продолжит наступление в этом и будущем году несмотря на то, что сейчас украинское контрнаступление переживает трудности. «У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдём, в каком направлении будем вести наступление», — сказал он. И это мнение не одного человека, а большей части украинского социума. Все опросы показывают, что там более 90% населения — за исключением тех, кто в окопах, где опросы не проводятся, — выступают за достижение «победного конца».

То есть, и тут тупик — ни с той, ни другой стороны самые влиятельные группы населения никакого «перемирия» не хотят?

И значит, все слова, что российский президент Владимир #Путин может прекратить этот конфликт одним/b> своим< решением, не более, чем химера?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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