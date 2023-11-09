 

Ученые ААНИИ не обнаружили признаков выбросов ртути из вечной мерзлоты

09.11.2023, 6:41, Разное
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Ученые Ассоциации Академии Наук исследования исключительной области (ААНИИ) провели обширное исследование, направленное на изучение возможных выбросов ртути из вечной мерзлоты. Однако, несмотря на все усилия, подтверждений таких выбросов выявлено не было.

В результате этого глобального исследования были задействованы самые последние технологии и методы анализа. Команда ученых из разных стран работала вместе, собрав и обработав огромное количество данных. Они интенсивно изучали состав вечной мерзлоты и высокоскоростные процессы в ней, чтобы понять, возможно ли наличие выбросов ртути.

Интерес к возможным выбросам ртути связан с ее высокой токсичностью и воздействием на окружающую среду и человека. Если бы ученые нашли подтверждения таких выбросов, это могло бы иметь серьезные последствия для биологического разнообразия и здоровья человека, а также для экономики и промышленности.


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