Модная стрижка как терапия: стоит ли менять имидж после расставания?

Многие

люди, надеясь быстро реабилитироваться в непростой период в личной жизни, решаются на резкие перемены

в своем внешнем облике. Бытует мнение, что другая стрижка, окрашивание волос или обновление гардероба – все это может помочь им справиться с внутренним угнетением. Но так

ли это на самом деле?

Психолог

Наталья Данилова поделилась наблюдениями с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” о том, насколько эффективны такие методы для эмоционального восстановления.

Она считает, что новый имидж может положительно повлиять на самооценку и способствовать приливу сил.

Специалист также отметила, что эмоциональная разрядка вследствие изменения внешности нередко приводит к облегчению и чувству радости. В результате этап разрыва с любимым человеком пройдет не так болезненно.

Таким образом, модная стрижка как терапия вполне уместна. Если есть реальное, а не мнимое желание измениться внешне — сделать это однозначно стоит.