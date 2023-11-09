 

Модная стрижка как терапия: стоит ли менять имидж после расставания?

09.11.2023, 6:05, Разное
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Многие
люди, надеясь быстро реабилитироваться в непростой период в личной жизни, решаются на резкие перемены
в своем внешнем облике. Бытует мнение, что другая стрижка, окрашивание волос или обновление гардероба – все это может помочь им справиться с внутренним угнетением. Но так
ли это на самом деле?

Психолог
Наталья Данилова поделилась наблюдениями с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” о том, насколько эффективны такие методы для эмоционального восстановления.
Она считает, что новый имидж может положительно повлиять на самооценку и способствовать приливу сил.

Специалист также отметила, что эмоциональная разрядка вследствие изменения внешности нередко приводит к облегчению и чувству радости. В результате этап разрыва с любимым человеком пройдет не так болезненно.

Таким образом, модная стрижка как терапия вполне уместна. Если есть реальное, а не мнимое желание измениться внешне — сделать это однозначно стоит.


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