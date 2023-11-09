Создан напиток, снижающий уровень алкоголя в крови вдвое всего за 30 минут

Алкогольное опьянение и похмелье – проблемы, ставшие неразрывно связанными с современным образом жизни. Многие сталкивались с тяжелым утром после ночи веселья.

Но что если бы существовал способ избавиться от похмелья? Новый напиток для детоксикации крови от алкоголя Safety Shot обещает помочь с этими неприятными ощущениями.

Мировой рынок лекарств от похмелья переживает бурный рост, и с каждым годом появляются новые игроки в этой жесткой конкуренции. Однако среди них выделяется Safety Shot, ранее известный как Jupiter Wellness. Их последний продукт, запланированный к выходу на рынок в четвертом квартале 2023 года, сможет сделать средства от похмелья более совершенными.

Чем же Safety Shot так привлекает внимание? Его запатентованная формула, основанная на научных исследованиях, позволяет за 30 минут уменьшить вдвое содержание алкоголя в крови человека.

Как это работает? Напиток улучшает метаболические процессы, снижая уровень алкоголя в крови, и создает защитный барьер вокруг желудка, предотвращая всасывание остатков алкоголя в организме, утверждают разработчики. Благодаря уникальному комплексу натуральных витаминов, минералов и ноотропов, Safety Shot также улучшает ясность ума, помогая восстановиться быстрее и без ощущения похмелья.

Компания планирует предложить Safety Shot на рынке США уже в декабре текущего года. Разработчики обещают, что продукт, предназначенный для борьбы с похмельем, будет наиболее эффективным и быстрым средством, а возможность избавиться от мучительных ощущений после веселой ночи кажется ближе, чем когда-либо.