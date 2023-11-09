Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре

Большое число женщин во всем мире

мечтают сохранить красоту тела. Для достижения этой цели прекрасные создания

идут на многое, в том числе соглашаются и на пластические операции. Не стала

исключением Наталья Штурм. Исполнительница хитов 90-х продемонстрировала в

социальных сетях свое тело, которое помог ей создать хирург.

Примечательно, что певица не скрывает

наличие пластических операций. Она честно признается, делала и липолифтинг, и

липосакцию, и подтяжку. До того как лечь под нож специалиста, Наталья Штурм

пыталась достичь красоты тела естественным образом. Женщина соблюдала основы

правильного питания, занималась спортом. К сожалению, должного эффекта не было,

поэтому звезда приняла решение согласиться на пластику.

На своей странице в социальных сетях

Наталья Штурм опубликовала фотографию, демонстрирующую все прелести

трансформации. Женщина на снимке находилась в ванной белоснежной ванной,

контрастирующей с черным боди. Фигура, к слову, выглядела идеально.

“После липосакции главное не

разъедаться! Щас я идеальные 57 кг, рост 170. И еще: это не моя ванна. Напрашивается

ремонт сантехники. А так отель красивый”, — откровенно высказалась о своей

фигуре Наталья Штурм.

Сравнила себя исполнительница хита “Школьный

роман” и с другими красавицами разных поколений. Певица указала, что объем ее

талии составляет 63 сантиметров. У Людмилы Гурченко данный параметр составлял 48 сантиметров, у

Кардашьян 61, а у Меган Фокс 56. Наталья Штурм вздыхает, вспоминая о

необходимости поддерживать достигнутый результат строгими диетами. Она шутила,

что после приведения себя в форму обрела мечту “досыта поесть”.