 

Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре

09.11.2023, 4:55, Разное
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Большое число женщин во всем мире
мечтают сохранить красоту тела. Для достижения этой цели прекрасные создания
идут на многое, в том числе соглашаются и на пластические операции. Не стала
исключением Наталья Штурм. Исполнительница хитов 90-х продемонстрировала в
социальных сетях свое тело, которое помог ей создать хирург.

Примечательно, что певица не скрывает
наличие пластических операций. Она честно признается, делала и липолифтинг, и
липосакцию, и подтяжку. До того как лечь под нож специалиста, Наталья Штурм
пыталась достичь красоты тела естественным образом. Женщина соблюдала основы
правильного питания, занималась спортом. К сожалению, должного эффекта не было,
поэтому звезда приняла решение согласиться на пластику.

На своей странице в социальных сетях
Наталья Штурм опубликовала фотографию, демонстрирующую все прелести
трансформации. Женщина на снимке находилась в ванной белоснежной ванной,
контрастирующей с черным боди. Фигура, к слову, выглядела идеально.

“После липосакции главное не
разъедаться! Щас я идеальные 57 кг, рост 170. И еще: это не моя ванна. Напрашивается
ремонт сантехники. А так отель красивый”, — откровенно высказалась о своей
фигуре Наталья Штурм.

Сравнила себя исполнительница хита “Школьный
роман” и с другими красавицами разных поколений. Певица указала, что объем ее
талии составляет 63 сантиметров. У Людмилы Гурченко данный параметр составлял 48 сантиметров, у
Кардашьян 61, а у Меган Фокс 56. Наталья Штурм вздыхает, вспоминая о
необходимости поддерживать достигнутый результат строгими диетами. Она шутила,
что после приведения себя в форму обрела мечту “досыта поесть”.


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