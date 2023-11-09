Мнение: Портрет распада. Черное облако

Досмотрел сегодня сериал «Черное облако» – наш, российский, 2023 года. Пристыдили меня на Киностриме – что ж я, так расхваливал, говорил, что прям с нетерпением жду не дождусь выхода последних серий, а тут – все серии уже неделю как выложены, а вы… Я неловко отговорился – мол, дела, дела, откладывал, смаковал… Но сам понимал, что звучит неубедительно, поэтому дал слово, что засяду за него сразу после, сегодня же вечером.

И впрямь: собрался с духом, запустил и сел смотреть. Мне всего 3 серии оставалось.

Почему «собрался с духом»? Ну, потому что откладывал я, понятно, не только и не столько из-за занятости. А больше от малодушия: первые 5 серий мне показались настолько интригующе и хорошо сделанными, сюжет настолько необычен и лихо закручен, а каст актеров настолько точен, что… я реально боялся, что концовка разочарует. Это ж обычное дело для молодых авторов: закрутить и заинтриговать всякий может, узелки завязывать – вообще дело нехитрое; но ты вот поди всё распутай так, как надо, сведи все концы с концами, чтоб белые нитки не торчали, сделай финал хоть мало-мальски убедительным! Именно «распутка» – то, на чем даже мастера триллеров зачастую пасуют.

В общем, я боялся разочароваться, и именно потому, что первые 5 серий из 8 мне очень понравились. Может, я б еще полгода тянул, не решаясь досмотреть до конца.

Но – спасибо подписчикам! Я все-таки рискнул, посмотрел… и обалдел! Это – чистейший восторг! Финальные три оказались еще круче, чем предыдущие пять. Это тем более удивительно, что ведь обычно авторам не хватает фантазии и сил на всё, да и как бы – зачем? Все силы кладут на завязку, на разворачивание сюжета: главное ведь – зрителя «подсечь», заманить, чтобы он смотреть начал и втянулся – здоровый коммерческий подход. Если удалось в сериале заставить зрителя «перевалить экватор» – дальше он уже всяко досмотрит, просто чтоб не оставаться с «эффектом незавершенного действия»! Поэтому считается «правильным» все самые забойные идеи и ходы выкладывать в первой половине, «подсадной» – а в конце уже дай бог кое-как доползти «на честном слове и на одном крыле», чтобы совсем уж швы не торчали – да и ладно, все уже и так будут довольны.

Но тут – нет! Я даже специально посмотрел, кто автор сценария! Некая Дарья Гринцевич. Понятия не имею, кто такая – но она, мать её, крута! Последние три серии выворачивают вообще всё наизнанку, показывают всё уже нами ранее виденное, понятое и затверженное под совсем другим, сногсшибательным углом зрения, ошарашенный зритель вдруг осознаёт, совершенно охерев, что даже главный герой в произведении – совсем не тот (не та), про кого он думал БОЛЬШУЮ часть сериала! Причем сюжетные твисты продолжаются до самого конца!

В сюжете есть (что меня тоже пленило) очень изящная отсылка к одному из моих любимых «нуаров» «Сердце ангела» – но даже этим идея автора отнюдь не исчерпывается! Блестяще, просто блестяще. По-хорошему, «Черное облако» должно было бы стать открытием для Нетфликса, или WB, или еще какой глобальной сети – это, положа руку на сердце, абсолютный мировой хит и по замыслу, и по исполнению, его должны были бы продать в 100 стран мира; но – еще одно проклятие дурацкого СВО – ничего этого не будет сейчас, а потом будет уже поздно. Вот уж реальный пример, как «Мертвый хватает живого»! Эх…

И ведь – что еще крайне любопытно и симптоматично: в принципе «Черное облако» – это абсолютный фильм-сказка, «русский нуар», Стивен Кинг в антураже Санкт-Петербурга, причем Кинг не нынешний, давно исписавшийся, а периода своего наивысшего расцвета. В «Черном облаке» нет никаких дешевых политических аллюзий, никаких «тонких намеков на толстые обстоятельства», обожаемых русской интеллигенцией «фиг в кармане», разоблачений «свинцовых мерзостей кровавого режима» – нет, в этом смысле «Облако» полностью стерильно, самые тупые и ретивые цензоры из АП не найдут в нем никакой крамолы; даже полиция там – вполне сказочная. Это чистый, дистиллированный нуар, как бы вневременной…

Но при этом – вот парадокс, а точнее, волшебная сила искусства – это сериал именно из русского 2023 года. Весь. Безошибочно ОТСЮДА. Именно этого года – нашего величайшего позора и величайшего провала. Он впитал и отразил его, нынешнее наше больное время, сам его дух– деградацию, грязь, распад, а самое главное – разъедающее, висящее в воздухе тяжелое безумие. Черное облако. «Ведь злость – это обманутая любовь».

Я рискну и скажу, что в этом, высшем смысле – это фильм практически документальный. Вспоминаю смешной сериальчик нашего детства «Приключения принца Флоризеля» – помните, там в Англии начала 20 века все художники дружно отказываются написать для полиции портрет самого страшного бандита по кличке Клетчатый; соглашается только один, который берется за заказ – но в итоге выдаёт нечто в модном кубистко-абстракционистском духе, вместе реализма – какие-то перепутанные разноцветные квадраты и треугольники. Принц разочарован, но когда все ж решается показать «портрет» другим главарям банд – те ахают: «Клетчатый!» И в панике разбегаются.

Вот и «Черное облако»: вроде «абстракцизм», сказочка, фантазия – а ведь и через 30 лет глянь, и холодом обдаст: «2023!»

В самой-самой финальной сцене, когда идет последнее крещендо, неожиданно обнаружил себя в кресле… с открытым ртом. Смутился – мне такое безотчетное погружение обычно несвойственно, я ведь уже давно взрослый. Если досмотрите до конца – поймете, о чем я.