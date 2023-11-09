 

Рупор кремлевской пропаганды: Талибан якобы сократил производство наркотиков в Афганистане на 95 процентов

09.11.2023, 4:30, Разное
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Талибан сократил производство наркотиков в Афганистане на 95%

После прихода к власти Талибана в Афганистане сократилось производство опиума (https://www.france24.com/en/live-news/20231105-poppy-growth-down-95-in-afghanistan-since-taliban-ban-un) на 95%.

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности показано, что выращивание мака в Афганистане сократилось — с 233 тыс. до га на конец 2022 года до 10,8 тыс. в 2023 году. Производство опия аналогичным образом упало с 6200 тонн до 333 тонн в этом году.

Предполагаемый объём героина на экспорт в этом году составляет 24-38 тонн по сравнению с 350-580 тоннами в прошлом году.

Но в ООН этим недовольны: в организации утверждают, что внезапное сокращение опиумной экономики Афганистана приведёт к потенциальным «гуманитарным последствиям для многих уязвимых сельских общин», поскольку производители были вынуждены обратиться к гораздо менее прибыльным альтернативным культурам.

По данным ООН, доходы фермеров, оцениваемые в 1,36 млрд долларов в 2022 году, упали на 92% в этом году до 110 млн долларов, и ожидается, что эти потери окажут более широкое влияние на и без того испытывающую трудности экономику страны.

Не знаем, как там в ООН, а мы в редакции точно знаем: наркотики — зло.

https://t.me/pezdicide/3279 – цинк

Стоило только убрать американцев, как производство героина без главных бенефициаров наркотрафика обвалилось.
Точно также было и накануне вторжения США в Афганистан в 2001 году, когда талибы ставили рекорды по сокращению производства наркотического сырья.

Талибану плюс в карму – одно из основных своих обещаний они в основном выполняют. Это прямо и нас касается, так как существенная часть этого потока попадала через Среднюю Азию в Россию. Талибам надо переучивать крестьян на сельскохозяйственные культуры, что им уже давно предлагают Китай, Россия и Иран.

Источник: Colonel Cassad


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