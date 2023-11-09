Цивилизации могут использовать гравитационное линзирование для передачи энергии

Цивилизации, находящиеся на передовой науки и технологии, обладают удивительным способом передачи энергии – гравитационными линзами. Эти устройства основываются на явлении гравитационного линзирования, которое возникает при изгибе света вблизи гравитационно сильных объектов, таких как звезды или галактики.

Использование гравитационных линз для передачи энергии представляет собой уникальный подход к решению энергетических проблем. Вместо использования традиционных кабелей и проводов, энергия передается посредством излучения, преобразованного и усиленного с помощью гравитационной линзы.

Принцип работы этой технологии основан на том, что гравитационная линза, правильно настроенная и размещенная в определенной точке космического пространства, может собирать и фокусировать энергию от удаленных источников. Эта собранная энергия затем направляется в нужное направление, где она может быть использована для питания различных устройств и систем.