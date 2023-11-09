 

В пещере Гар-и-Бух в Иране была найдена изуродованная шкура леопарда возрастом50 тыс.лет

09.11.2023, 4:20, Разное
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Войдя в таинственную иранскую пещеру Гар-э-Буф, археологи обнаружили удивительное доказательство того, что века назад на этой территории разыгрывались жестокие и непрости тайны. Постигая загадки прошлого, они обнаружили шкуру древнего леопарда, который был разделан целых 50 тысяч лет назад.

Это находка открывает перед учеными огромные перспективы изучения эволюции видов и проливает свет на наших древних предков. Леопард, который, как мы знаем, является символом силы и грации, смог сохранить свой след в истории нашей планеты, заслуживая поклонение и удивление.

Эта шкура, сохранившаяся благодаря уникальным условиям пещеры, стала свидетельством не только об исчезнувшем виде животного, но и предоставляет возможность узнать больше о климатических и экологических изменениях, которые происходили в то время.


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