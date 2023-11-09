 

Нож в спину: Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию

09.11.2023, 3:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Высказаться по поводу резонансного возвращения артистки решил 72-летний советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский. В беседе с журналистами газеты “Аргументы и факты” заслуженный артист РСФСР заявил, что поклонники Примадонны не способны простить певице ее отъезд из страны в столь непростой период. По мнению звезды фильма “Место встречи изменить нельзя” такая глубокая любовь поклонников вполне может смениться сильным разочарованием.

Редакция телеканала “360” процитировала слова артиста. Актер театра и кино, ссылаясь на мнение Шаляпина, практически воткнул звездной пенсионерке нож в спину. Он заявил, что “никто, как народ, так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит”. Такими высказываниями Станислав Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию.

Кстати, мнением на этот счет поделились и жители Москвы. Как сообщает “Общественная служба новостей”, внезапное возвращение Примадонны вызвало неоднозначную реакцию у россиян. Одни считают, что Алла Пугачева вольна делать то, что ей вздумается, а другие восприняли ее визит как некую издевку. Поэтому с мнением, которое выразил Станислав Садальский, много кто может согласиться.

Стоит отметить, что за последнее время 74-летняя эстрадная певица часто меняла места жительства. Весной 2022 года Алла Пугачева вместе с 10-летними наследниками Лизой и Гарри, а также с супругом – стендап-комиком Максимом Галкиным (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) переехали в Прибалтику. Далее они пожили в Израиле, а после улетели на Кипр. Об этом сообщается на сайте “Вести Подмосковья”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Жемчужина Петербурга: Михайловский театр отмечает грандиозное событие

09.11 / УН – запасы газа на Украине на 7,5% меньше, чем в прошлом году

09.11 / Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике

09.11 / Милый козленок на стажировке – видео

09.11 / Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью

09.11 / “Посадить в тюрьму”: мать-одиночка Галич задумала план мести

09.11 / Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках

09.11 / Ежики в зимней спячке: что делать при обнаружении зверька на улице

09.11 / Fox News – демократы уже открыто умоляют Байдена уйти

08.11 / Буланова заявила о наполеоновских планах после известия об уходе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика