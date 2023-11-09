 

Жемчужина Петербурга: Михайловский театр отмечает грандиозное событие

09.11.2023, 3:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В петербургском театре собиралась вся городская элита, включая даже членов императорской семьи. На сцене этого легендарного места выступало множество знаменитых артистов. Например, танцевала балерина Матильда Кшесинская, исполнял песни оперный и камерный певец Федор Шаляпин и дирижировал не кто иной, какавстриец
Иоганн Штраус.

8 ноября Михайловский театр отмечает грандиозное событие – 190 лет с момента основания. Жемчужина Петербурга смогла соединить в себе классические традиции и смелые эксперименты. Журналист Пятого канала рассказал о богатой истории и современных достижениях этого прославленного места.

По словам корреспондента, на сцене Михайловского театра под руководством испанского танцовщика и хореографа Начо Дуато был представлен самый известный балет в мире – “Щелкунчик”. Спектакль, попасть на который целое событие, представляет собой трогательное переосмысление русской классики. Примечательно, что иностранец руководит балетной труппой театра уже более 10 лет.

Журналист также поведал и про удивительную историю столь легендарного места. Оказалось, что в XIX веке на театральной сцене прочно обосновались творческие группы французских и
немецких
актеров. Однако после революционных событий иностранцы уехали, и все изменилось. В тот период Михайловский театр стал “лабораторией советской оперы”.

Отмечается, что блестящая история столь значимого места началась под текущим названием. В 1920 году его переименовали в Театр комической оперы, спустя время назвали Малым академическим театром, а после – Ленинградским академическим Малым оперным театром (МАЛЕГОТ). Уже в этом веке жемчужина Петербурга вернула себе прежнее название – Михайловский театр.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Нож в спину: Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию

09.11 / УН – запасы газа на Украине на 7,5% меньше, чем в прошлом году

09.11 / Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике

09.11 / Милый козленок на стажировке – видео

09.11 / Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью

09.11 / “Посадить в тюрьму”: мать-одиночка Галич задумала план мести

09.11 / Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках

09.11 / Ежики в зимней спячке: что делать при обнаружении зверька на улице

09.11 / Fox News – демократы уже открыто умоляют Байдена уйти

08.11 / Буланова заявила о наполеоновских планах после известия об уходе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика