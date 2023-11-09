УН – запасы газа на Украине на 7,5% меньше, чем в прошлом году

Ориентировочные запасы украинского газа в подземных хранилищах составляют более 13,5 миллиардов кубометров. Как пишут «Украинские новости», это на 7,5% меньше, чем на аналогичный период 2022 года.



AP

Запасы газа в украинских подземных хранилищах, включая газ иностранных трейдеров, составляют более 16 миллиардов кубометров. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится в сообщении министерства энергетики.

По состоянию на 3 ноября объём газа от иностранных трейдеров, воспользовавшихся услугой хранения газа в украинских подземных хранилищах, составил 2,5 миллиардов кубометров. Таким образом, ориентировочные запасы украинского газа в хранилищах составляют более 13,5 миллиардов кубометров, что на 7,5% меньше, чем на аналогичную дату 2022 года.

Как напоминает издание, председатель правления национальной акционерной компании Украины «Нафтогаз» Алексей Чернышев заявляет, что Киев не планирует использовать газ, принадлежащий иностранным компаниям в украинских хранилищах, во время прохождения отопительного сезона.

Министерство энергетики прогнозирует, что к началу зимы объём газа европейских трейдеров в украинских хранилищах увеличится до 3 миллиардов кубометров.

—