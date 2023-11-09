Искусственный нерв,который позволил человеку с болезнью Паркинсона снова ходить

Способность ходить является неотъемлемой частью нашей жизни, и мы редко останавливаемся и задумываемся об этом, пока не потеряем ее. Однако, что происходит, когда нашу способность передвигаться постепенно отнимает от нас болезнь Паркинсона?

Паркинсонизм является одним из наиболее распространенных и разрушительных неврологических заболеваний, которые влияют на моторику людей. Эта хроническая болезнь влияет на работу нервной системы, обусловливает нарушения движения, снижает жизненный тонус и приводит к нарушению координации.

Однако, в мире наступил прорыв с появлением нейропротезов, которые дают новую надежду тем, кто страдает от Паркинсона. Это электронные устройства, встроенные в глубинные структуры мозга, предназначенные для стимуляции нервных клеток, связанных с движением.