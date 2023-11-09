Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике

Уже немолодой актер все реже

появляется на публике. Сказывается и высокая занятость, и желание скрыть

подробности личной жизни. Очередной выход в свет голливудской звезды вызвал

пересуды в светской тусовке. Брэд Питт неоднозначно повел себя по отношению к

новой спутнице Инес Де Рамон.

Пара пришла вместе в Лос-Анджелесский

музей искусств. Завидев журналистов и фотографов, Брэд Питт сделал вид, что не

знаком со своей возлюбленной. Он отпустил ее руку, отстранился и отошел

подальше. Подобное поведение актера многие охарактеризовали как крайне странное.

Поклонники же не исключили, что мужчина испугался бывшей жены Анджелины Джоли.

Напомним, Джоли и Питт были одной из

самых красивых пар современного Голливуда. Они влюбились друг в друга во время

совместной работы на съемках фильма “Мистер и миссис Смит”. В 2006 году

известные актеры официально поженились. В браке родилось трое детей, еще троих

мужчина и женщина усыновили. Сказка закончилась через несколько лет. В 2019

голливудские звезды развелись, дети остались с матерью.

Анджелина Джоли заявляла, что

основной причиной развода стал алкоголизм ее избранника, а также разные взгляды

на методы воспитания детей. Брэд Питт через суд добивался встреч с

наследниками. Не исключено, что его странное поведение в отношении новой пассии

обусловлено страхом лишения возможности видеть своих сыновей и дочерей. Анджелина

Джоли проявила себя как мстительная женщина, которая может повлиять и на детей,

и на судебные органы.

Новая женщина, которую выбрал Брэд Питт

в качестве возлюбленной, тоже пережила семейную драму. Инес Де Рамон в прошлом

году развелась с актером Полом Уизли. Не исключено, что общая негативная

ситуация, связанная с крушением семьи, сплотила женщину и бывшего мужа

Анджелины Джоли.