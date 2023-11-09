 

Милый козленок на стажировке – видео

09.11.2023, 2:35, Новости дня
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На видео, которое разместил владелец канала “The Dodo” на Youtube милый козленок отправился на работу вместе со своим хозяином, чтобы проверить чистоту офиса и проследить за процессом выполнения должностных обязанностей.

Если у вас тяжелая работа и вы каждый день ходите в офис, тогда вам обязательно нужно завести себе такого питомца, который встретит вас с очаровательной улыбкой, сумасшедшей энергией и любовью.

В конце видео вас будет ждать дружелюбная атмосфера заслуженного отдыха от трудных будней.


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