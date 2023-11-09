Ученые открыли молекулу, отвечающую за долголетие

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09.11.2023, 2:00, Разное
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Свежие научные исследования привели к изумительному открытию: учёные наконец-то обнаружили молекулу, ответственную за продолжительность жизни. Это открытие открывает огромные перспективы в борьбе с возрастным старением и дает надежду на разработку новых методов продления и улучшения качества человеческой жизни.

Исследователи выделили особую группу молекул, названную “молекулой жизни”, которая активно влияет на клеточные процессы в организме и влияет на его старение. Благодаря интенсивному исследованию уже известных жизненно важных молекул, команда ученых смогла выделить ту, которая играет ключевую роль в постепенном ухудшении состояния организма и, следовательно, в его смертности.

Новейшая молекула обладает удивительными свойствами: она способна активировать процессы регенерации клеток, замедлить деградацию тканей и оказывать защитное действие на организм в целом. Более того, ученые обнаружили, что молекула может улучшить функционирование иммунной системы, уменьшить риск развития различных возрастных заболеваний и повысить способность организма к борьбе с внешними воздействиями.


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